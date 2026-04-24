Catalunya refuerza la atención a la salud mental de los Mossos con formaciones en bienestar

Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, la Asociación de Profesionales en Prevención y Posvención del Suicidio, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y del Centro de Investigación Biomédica en Red del Área de Salud Mental concluía en 2023 que existe un mayor riesgo de mortalidad por suicidio entre los policías en comparación con el resto de la población general española. El tipo de trabajo que tienen, expuesto a situaciones de violencia y de emergencias, así como la idea de que deben proyectar una imagen de fortaleza les hace más vulnerables a sufrir problemas de salud mental o emocional.

Aunque no hay datos oficiales conocidos, asociaciones de agentes concienciados con esta problemática recopilan cifras de suicidios. Una de ellas es la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial, que trabaja con cuerpos de seguridad de toda España, tanto de ámbito nacional, autonómico como local. Esta entidad asegura que en los últimos 20 años se han quitado la vida mas de 550 agentes de policía en España. De estos, 209 han sido en los últimos siete años, desde 2009. El peor año fue 2021 cuando se registraron 44 casos. En lo que llevamos de 2026, cinco agentes se han quitado la vida.

En los últimos 20 años se han quitado la vida mas de 550 agentes de policía en España. De estos, 209 han sido en los últimos siete años y 5 solo este 2026

En Catalunya, un estudio reciente cifraba que un 35% de agentes de los Mossos sufre síntomas de depresión, ansiedad o estrés. El Departament d'Interior i Seguretat Pública mantiene activo desde hace un par de años el curso obligatorio sobre prevención del suicidio. A fecha de hoy, más de 14.000 agentes, de una plantilla cercana a los 20.000, han realizado ya esta formación que les da recursos para hablar de estos temas y alertar si notan estados emocionales como tristeza, desgaste, agotamiento o preocupación.

Jordi Vilardell, responsable del Servicio de Salud Laboral del Departament d'Interior, advierte del "desgaste progresivo" de los agentes y defiende actuar antes de llegar "a un punto de afectación importante sobre la persona"

Pero apenas hace un año la Administración catalana dio un paso más allá. A los agentes que ya han realizado dicho curso obligatorio se les ofrece una formación centrada en el bienestar que les da herramientas para "fortalecer" la salud mental, tal y como ha explicado a EL PERIÓDICO el responsable del Servicio de Salud Laboral del Departament d'Interior i Seguretat Pública, el doctor Jordi Vilardell.

El contenido de este curso de formación en bienestar no es exclusivamente teórico. Los agentes pueden apuntarse voluntariamente a talleres multidisciplinares, específicos de mindfulness, escritura terapeútica o marcha nórdica, entre otros, que pueden ayudarles a superar situaciones de tensión que pueden vivir en su día a día laboral. Según Vilardell, el objetivo de los talleres es promover estrategias de bienestar entre los policías, ya que "todos están sometidos a niveles significativos de estrés".

Existe un mayor riesgo de mortalidad por suicidio entre los policías que entre el resto de población española

Vilardell remarca la importancia de la "corresponsabilidad" y la "sensibilización interna" dentro de la organización policial para detectar estas señales en el trabajo diario: "No se trata de que los Mossos sean psicólogos, sino de que puedan alertar del riesgo al notar a un compañero más triste o desanimado".

Junto a los cursos también se elaboró una campaña interna, a base de vídeos y carteles, que incluye una dirección de correo electrónico a la que los agentes se pueden dirigir para expresar preocupaciones y dudas de forma anónima.

Tres niveles de actuación

Según ha explicado Vilardell a este diario, hay tres niveles de actuación en el ámbito de la salud mental de los Mossos. En última instancia están las intervenciones de agentes que sufren un desgaste psicológico por participar en alguna emergencia o incidente crítico. "Ante esta situación altamente estresante esta persona tiene síntomas como ansiedad intensa, hiperactivación fisiológica, preocupación y rumiación", detalla Vilardell. En estos casos, los agentes disponen de un servicio de atención psicológica 24 horas al que pueden acceder voluntariamente o bien por iniciativa del propio servicio.

Uno de los carteles de la campaña para prevención del suicidio de los Mossos en un vestuario policial / Mossos

Por otro lado, los psicólogos del Servicio de Salud Laboral intervienen en "determinados colectivos dentro de la policía que son más vulnerables por el tipo de tarea que ejercen", como los grupos de atención a la víctima, que tratan cuestiones de violencia sexual; las unidades regionales de protección de personas y bienes; la División de Tráfico, que viven el drama de los accidentes, o aquellos agentes que ven imágenes impactantes en investigaciones sobre cibercrimen, entre otros.

Vilardell subraya el "desgaste progresivo" de estos agentes. "No podemos esperar que llegue a un punto de afectación importante sobre la persona. Además de la reacción, en la que ya trabajamos hace años, hay que fortalecer la prevención". A partir de aquí, los psicólogos se coordinan con mandos para hacer sesiones grupales y abordar todo aquello que viven en su día a día.

Un 35% de agentes de los Mossos sufre síntomas de depresión, ansiedad o estrés

Hace un par de años, el Sindicato Autónomo de Policía (SAP-FEPOL), el Sindicato de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL), la asociación de Facultativos y Técnicos del cuerpo de Mossos d’Esquadra (AFITCME) y la Fundació para la Seguridad Pública presentaron un estudio elaborado con la Facultat Blanquerna - Universitat Ramon Llull de Barcelona (URL), la Universidad Católica Portuguesa (UCP) y la Nottingham Trent University (NTU) sobre los niveles de estrés policial en la plantilla.

El estudio destacaba que el 35% de los agentes estaría sufriendo actualmente sintomatología depresiva en cualquiera de sus formas (leve, moderada, severa o extremadamente severa), ansiedad y estrés. Entre las principales causas que generan estos trastornos estaría la falta de personal y medios, exceso de burocracia o reparto desigual de las responsabilidades laborales, aunque los sindicatos también destacaban la inseguridad generada por "la sensación de tener que demostrar siempre la valía, de que se apliquen normas diferentes en función de las personas o los constantes cambios en la política o en la legislación".

El estudio, realizado con una encuesta a 741 agentes, señalaba que los factores que contribuyen al malestar psicológico son los de organización interna, como la falta de apoyo institucional o liderazgo deficiente, y no tanto las emergencias a las que se enfrenta la policía. También remarca que hay diferencias de género, ya que los hombres presentan ligeramente más síntomas depresivos.

Otro de los resultados del estudio es que los agentes con mayor experiencia muestran menos ansiedad y los más jóvenes afrontan los problemas con apoyo social. Sin embargo, la principal conclusión es que los policías catalanes presentan niveles de estrés, ansiedad y depresión superiores a la población general española. Por eso, los sindicatos instan a la cúpula de Mosos ha abordar problemas organizativos "para corregir estas disfunciones estructurales" y mejorar en la prevención.