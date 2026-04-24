Más de 12.000 personas participarán en la caminata solidaria Magic Line de Sant Joan de Déu

La caminata solidaria Magic Line, impulsada por Sant Joan de Déu, celebra su 13ª edición en Barcelona, Lleida y Las Palmas de Gran Canaria el próximo domingo, 26 de abril. Bajo el lema que siempre acompaña esta iniciativa, “Somos lo que compartimos”, el 100% de los fondos recaudados por la organización serán destinados a programas sociales y sanitarios para cuidar a personas en situación de vulnerabilidad.

Para participar en la caminata, los voluntarios deben inscribir su equipo, que debe tener entre dos y veinte personas, elegir uno de los itinerarios en cualquiera de las ciudades, marcarse un reto de recaudación y movilizarse para conseguirlo.

Las más de 500 acciones anuales por todo el territorio permiten sensibilizar y a la vez, recaudar fondos que se destinan íntegramente a proyectos sociales y sanitarios en áreas como el sinhogarismo, la salud mental, la infancia y la juventud, la dependencia, las migraciones, la investigación y la docencia, la discapacidad y la cooperación internacional.

Novedades en las rutas

La principal novedad de esta edición es que, en Barcelona, todas las rutas finalizarán frente a la Font Màgica de Montjuïc. Es por ello que otro de los cambios de esta Magic Line es que la ruta de la catedral invierte su recorrido habitual, de 9 kilómetros, saliendo de la plaza de la catedral, cruzando el barrio Gòtic, continuando hacia Poble-Sec y subiendo la montaña de Montjuïc.

Los interesados en un recorrido más largo, pueden optar por la clásica ruta de los cerros, de 24 kilómetros. Esta parte del Parc del Guinardó y pasa por el Turó de la Rovira, el Turó del Carmel y el Parc de la Creueta del Coll hasta el Putxet. Todas las rutas estarán bien aprovisionadas para seguir los itinerarios y dinamizadas con actividades como música o teatro callejero.

Para coger energías hasta el tramo final en las fuentes, los participantes contarán con un espacio cerca del Jardí Botànic de Barcelona, con fiesta familiar, donde podrán descansar y disfrutar de la tradicional butifarrada solidaria. Esta zona también contará con música en directo, juegos de sensibilización, actividades y animación.

Una década de solidaridad

Más allá de las rutas diseñadas por los centros de Sant Joan de Déu, la iniciativa ofrece la posibilidad a empresas, entidades y asociaciones de promover sus propios recorridos.

Durante la última década, la Magic Line se ha convertido en una iniciativa referente entre las movilizaciones solidarias. Según informa la fundación, desde 2014, este proyecto ha contado con cerca de 200.000 participantes y ha logrado recaudar cuatro millones de euros que han permitido financiar 400 proyectos sociales y sanitarios.