El Govern pide retrasar el desmantelamiento del actual acceso de Rodalies al aeropuerto de El Prat de Barcelona

Faltan pocas semanas para que las obras del nuevo acceso ferroviario al aeropuerto de Barcelona-El Prat se den por acabadas. Son unos trabajos que han supuesto una inversión global de más de 400 millones de euros y que incluyen un nuevo túnel bajo las pistas que permitirá unir el centro de Barcelona con las dos terminales del Aeropuerto en poco más de 20 minutos. Estas obras, sin embargo, tienen un efecto colateral: las actuales vías de acceso a la T2 deben desmantelarse. Así lo dispone la Declaración de Impacto Ambiental del nuevo acceso ferroviario. Adif, responsable de la infraestructura ferroviaria, dio los primeros pasos para hacerlo el pasado diciembre, cuando sacó a información pública el proyecto constructivo para retirar las vías. Ahora, la Generalitat pide que las vías no se retiren al menos hasta que se complete una de las obras de Rodalies encalladas en el Ministerio de Transportes: la estación técnica de El Prat de Llobregat, donde se instalarán vías extras para que los trenes puedan realizar maniobras.

Si el Govern quiere mantener el funcionamiento del actual ramal el máximo tiempo posible es porque, sin la estación técnica pendiente, los trenes de la R11 no tienen vías donde permanecer apartados entre que acaban y empiezan un nuevo servicio. Cuando acaban su recorrido en Sants, se ven obligados a irse hasta vías muertas de Bellvitge o de Gavà, lo que satura aún más el ya concurrido corredor de Rodalies del Garraf. Así, la idea del Govern es que el actual acceso al aeropuerto funcione como un apartadero fijo de los trenes de la R11 hasta que no se construya la nueva estación técnica del Prat, donde habrá suficientes vías hábiles para que descansen los trenes. Así lo explica la propia consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una respuesta parlamentaria a preguntas de la CUP.

“El Govern de la Generalitat ha pedido a Adif que retrase la ejecución del desmantelamiento del ramal de acceso a la T2 del Aeropuerto para que pueda ser usado para facilitar la operación de la R11 mientras no esté operativa la estación técnica de El Prat”, resume el documento firmado por la consellera, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Obra estancada

Tal como también recoge este texto, aún no se sabe con certeza cuándo se llevarán a cabo las obras de El Prat de Llobregat. De hecho, tal como denuncia la asociación Promoció del Transport Públic (PTP), la estación técnica es uno de los 11 proyectos que permanecen encallados en el Ministerio de Transportes. En concreto, la PTP asegura que el Estudio Informativo –el primer paso administrativo para realizar cualquier obra en la infraestructura ferroviaria– tendría que haber estado aprobado definitivamente en noviembre de 2023, por lo que la actuación acumula un retraso de prácticamente dos años y medio. La respuesta parlamentaria explica que el proyecto está ahora mismo “en fase de resolución de las alegaciones presentadas por administraciones y privados”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se comprometió hace pocos días a desencallar cuatro de las 11 obras estancadas, aunque no indicó cuáles.

Una vez aprobado definitivamente el Estudio Informativo, todavía quedará pendiente que Adif encargue la redacción de un Proyecto Constructivo y, después, que se realicen las obras. Así que todavía quedan años hasta que la estación técnica de El Prat sea una realidad entre que se cumplen trámites y se realizan las obras.

Aunque aún queda por ver cuál es el planteamiento final de la estación, el Estudio Informativo del Ministerio de Transportes apuesta por una remodelación ambiciosa que dote de dos playas de seis vías cada una que darán espacio de sobras para que los R11 puedan estacionarse y deja disponibles más vías para poder acoger más trenes si es necesario en un futuro. En total, el ministerio calcula gastarse en esta actuación 51.267.010,83 euros, según indica el Estudio Informativo.

El delta y la R-Aeroport

La respuesta parlamentaria que ofrece la consellera Paneque también recuerda que la Generalitat, a través de la empresa pública Ifercat, está redactando actualmente un estudio integral sobre todas las futuras actuaciones que se están dando en el Delta del Llobregat. El documento está a cargo de la multinacional TyLin y estudiará la posibilidad de desenterrar el ‘metro del Delta’ –una nueva línea soterrada entre Sant Boi y Castelldefels–, pero también pondrá el foco en el nuevo acceso al aeropuerto, la estación técnica y la cuadruplicación de vías de Rodalies entre Castelldefels y El Prat, otro de los proyectos estancados en el Ministerio de Transportes. “Depende de las conclusiones que se tomen pueden aparecer nuevas soluciones que ayuden a avanzar estos temas”, detalla el documento firmado por la consellera.

El desmantelamiento del actual acceso ferroviario al aeropuerto, que se deberá acabar produciendo para cumplir con los requerimientos ambientales, no llega exento de polémica. El nuevo túnel que también llegará hasta la T1 lo usará en su mayoría la nueva R-Aeroport, que cruzará Barcelona a través de Passeig de Gràcia y finalizará su recorrido en Sant Andreu. Esta nueva línea, pese a circular sobre las vías de Adif, estará operada por los trenes que FGC ha encargado a Stadler y que ya realizan pruebas de circulación. La PTP denuncia que añadir más trenes a los ya concurridos túneles que pasan por el centro de la capital los saturará “innecesariamente”, en palabras del miembro de la asociación, Arnau Comajoan.

Tanto la PTP como gran parte de las plataformas de usuarios de Rodalies abogan por alargar la R4 desde el Vallès hasta el aeropuerto como una fórmula alternativa para que la R-Aeroport no congestione aún más los túneles de Barcelona. Además, y en consonancia con lo que pide la Generalitat, la asociación aboga por no desmantelar el actual acceso y alargar directamente la R11 hasta la estación de la T2.