Medida polémica en Catalunya
ERC y Comuns rechazan el despliegue de Mossos en 13 institutos y piden la comparecencia de Parlon y Niubó
Los republicanos señal que el plan, que han calificado de "poco afortunado, populista y condenado al fracaso", puede ser discriminatorio al "señalar centros"
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ERC y Comuns han registrado este viernes en el Parlament la petición de las comparecencias de la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, y de la de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon para dar explicaciones sobre el polémico plan piloto que supone la "integración" -la expresión concreta que usan es la de "agentes integrados"- de un Mossos d'Esquadra -de paisano y sin arma- a 13 centros educativos catalanes. Medida que ambos partidos rechazan.
Esquerra Republicana ha exigido en un comunicado al Govern una rectificación en el impulso de la prueba piloto, una medida que, subrayan, no ha sido presentada en el Parlament y de la que se desconocen los detalles. Los republicanos coinciden con la comunidad educativa -docentes y familias se han pronunciado en contra- en oponerse a un plan que califican de "poco afortunado, populista y condenado al fracaso", además de discriminatorio al "señalar centros".
Sin consenso
"Enviar a mossos a los institutos no contribuye en absoluto a mejorar la convivencia en los centros; es necesario buscar el consenso de la comunidad educativa a la hora de impulsar medidas que contribuyan a mejorar la convivencia en los centros educativos", prosigue el comunicado de los republicanos, quienes aseguran apostar por "un modelo de convivencia en los centros educativos basado en la dignificación y adecuación de los espacios", y en la dotación del personal docente y de apoyo necesario en aquellos centros donde pueda haber necesidades específicas de atención a la complejidad.
En la misma línea, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, aseguraba ya este jueves que lo que necesitan los centros es, por un lado, mediación, y por otro, "fortalecer la figura del coordinador de convivencia y de bienestar", que están reivindicando, según ella, más horas, más disponibilidad y más recursos para trabajar los problemas en los centros educativos.
La polémica por el envío de agentes "integrados" a los centros llega en plena movilización docente por sus mejoras laborales y las mejoras del conjunto del sistema público. De hecho una de las principales reivindicaciones de escuelas e institutos es la de disponer de más educadores sociales en los centros educativos. En ese contexto, la noticia del envío de policías a las escuelas ha causado un gran malestar.
El Departament de Educació i Formació Professional, reacio a dar explicaciones sobre el asunto, subraya que, según la OCDE, "uno de cada dos países desarrollados cuenta con programas similares" de colaboración entre escuela y agentes de la autoridad "con fines preventivos" y que comunidades como Galicia, Navarra, Andalucía, Madrid o Islas Baleares ya lo tienen instaurado en sus sistemas educativos.
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