El conductor de un bus de turistas en València da positivo en cocaína
El chófer estaba a la espera de recoger a un grupo de 25 turistas de nacionalidad china, a quienes había dejado previamente visitando el centro histórico de la ciudad
Redacción Levante-EMV
Agentes de la Comisaría de Proximidad del Marítimo de la Policía Local de València realizaron un control rutinario el pasado miércoles de comprobación de transportes en la Avenida de los Naranjos nº 1 (rotonda de Cataluña), dentro del refuerzo de inspecciones sobre transporte público en general, VTC, taxis y autobuses.
Durante la actuación, realizada a las 19.51 horas, se procedió a la verificación de la documentación de un autocar, cuyo conductor fue sometido a una prueba de detección de sustancias tóxicas y estupefacientes, arrojando un resultado positivo en cocaína.
En ese momento, el vehículo no transportaba pasajeros, aunque se encontraba completamente cargado de equipajes. El conductor estaba a la espera de recoger a un grupo de 25 turistas de nacionalidad china, a quienes había dejado previamente visitando el centro histórico de la ciudad.
Como consecuencia, el autocar quedó inmovilizado y los turistas fueron trasladados en taxis hasta Benicasim. La empresa propietaria del vehículo, con sede en Albacete, envió al día siguiente a otro chófer para hacerse cargo del autobús.
- El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
- Begoña Gómez sostiene con una pericial que podía dirigir la cátedra y buscar financiación pese a ser ajena a la Complutense
- Salut sancionará al Hospital de Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por 'fallos' en la detección del bebé maltratado
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- Los 2 puentes festivos en Barcelona antes de verano y un superpuente para quienes puedan cogerse días
- Lista provisional de los libros más vendidos de Sant Jordi 2026: Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza, Gil Pratsobrerroca y Fernando Aramburu
- Un informe de la US Navy cifra en 278,7 millones de euros anuales el impacto de la base de Rota en la economía española
- Perdemos ventas, ganamos paz mental': así es el primer Sant Jordi de los floristas de Barcelona fuera de La Rambla