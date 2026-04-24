Cabify por Barcelona: la propuesta para la movilidad ante el auge del turismo masivo

Barcelona es una de las ciudades que más turistas recibe al año con más de 20,4 millones y una densidad de 201.722 turistas por km², superando a urbes como Nueva York o Cancún. Espacios emblemáticos como la Sagrada Familia encabezan el ránking como el monumento más visitado del mundo. Desde Turisme de Barcelona estiman que la actividad turística genera cerca de 15.000 millones de euros y representa el 14 % del PIB local. Este dinamismo económico convive, sin embargo, con retos cada vez más visibles en el día a día. Esto se traduce en presión sobre la vivienda, los servicios urbanos, la limpieza y la movilidad.

En determinados momentos del día, especialmente fines de semana o en temporadas de alta afluencia, moverse por la ciudad implica mayores tiempos de espera, menor disponibilidad de vehículos y una sensación creciente de saturación. Según el estudio ‘Estimación del tamaño óptimo de flota de taxi y VTC para equilibrar oferta y demanda en Barcelona’, realizado por investigadores del CERTH-HIT (Centre for Research and Technology Hellas-Hellenic Institute of Transport) y TRANSyT-UPM, la demanda insatisfecha se sitúa, de media, en el 56 % en Barcelona y su área metropolitana. Este mismo informe señala que de lunes a miércoles el porcentaje se sitúa en torno al 48 %; los jueves y viernes sube por encima del 50 % y supera el 65 % los fines de semana, cuando el volumen de peticiones es más elevado. Para cubrir solo entre el 60 % y el 80 % de esta demanda no atendida serían necesarios entre 3.500 y 4.600 taxis y VTC adicionales, y hasta 14.000 para satisfacerla completamente.

Este desajuste evidencia la necesidad de soluciones que tengan en cuenta tanto el pulso turístico como las necesidades de sus habitantes.

"Cabify por Barcelona" / Cabify

Una movilidad tensionada por la demanda

Ante este escenario, distintas iniciativas privadas buscan adaptarse a la realidad de la ciudad. Cabify, que lleva cerca de quince años operando en Barcelona, ha reforzado su estrategia con un enfoque específico hacia los residentes. Bajo el nombre “Cabify por Barcelona”, la compañía ha puesto en marcha una categoría dentro de su aplicación orientada a quienes viven y trabajan en la ciudad.

Los usuarios que tengan guardado su casa o el trabajo en la app tendrán descuentos

El funcionamiento es sencillo: los usuarios que tengan guardadas direcciones habituales como su domicilio o lugar de trabajo pueden acceder a condiciones más ventajosas en sus desplazamientos. La iniciativa busca responder al encarecimiento progresivo de algunos servicios asociados a la masificación turística. Con ella, Cabify tiende la mano a los ciudadanos, ofreciendo un servicio de calidad, a la altura de sus necesidades, asequible y respetuoso con el entorno.

Una apuesta por el usuario local

Con este planteamiento, Cabify pretende posicionarse como un actor implicado en la vida urbana más allá del transporte puntual. “Durante los quince años que llevamos operando aquí, Barcelona ha cambiado y nosotros lo hemos hecho con ella. Como empresa que entiende los problemas de la ciudad, abogamos por un turismo sostenible, que convive, que inspira, que se nutre de lo local y se sumerge en lo autóctono con ganas de aprender y disfrutar. Un turismo que, en los últimos años, no es fácil de encontrar. Hemos dado un paso al frente para tratar de ser parte activa del cambio y hacer mejor la vida de todas las personas que viven en la ciudad y que se han podido ver afectadas por los efectos negativos por el turismo exacerbado. Tendemos la mano a instituciones, asociaciones vecinales y sociedad civil para encontrar soluciones comunes que permitan conciliar el turismo con el día a día de la capital”, señala Alberto González, director general de Cabify en España.

Más allá de las medidas actuales, la compañía prevé ir incorporando nuevas acciones de forma progresiva dentro de esta categoría, siempre con el foco en mejorar la experiencia de los residentes. En una ciudad donde el turismo seguirá siendo un pilar económico, iniciativas como “Cabify por Barcelona” apuestan por encontrar un equilibrio con los residentes, adaptando los servicios urbanos para no perjudicar su calidad de vida.