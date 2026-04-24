Investigan abusos sexuales de un trabajador de un colegio público a un menor en Torelló

Los Mossos d'Esquadra están investigando un presunto caso de abuso sexual en un colegio público de Torelló (Osona, Barcelona) por parte de un trabajador del centro a un menor, según confirman fuentes policiales a Europa Press este viernes. Se trata de un centro de Infantil y Primaria y el menor seria de la franja de edad de los más pequeños.

La familia del menor interpuso una denuncia este martes 21 de abril y el cuerpo policial ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, aunque no han dado más información al tratarse de un menor.

Fuentes de la Conselleria de Educació de la Generalitat han informado a Europa Press que no se trata de un docente y que tampoco es personal del Departamento, y han asegurado que "se han activado todos los protocolos previstos" para la atención del alumnado. Desde el Ayuntamiento aseguran que se han aplicado los protocolos pertinentes y que han trabajado coordinadamente con la escuela, Inspección y Educación.

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En un comunicado, el Ayuntamiento de Torelló asegura que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se aplicaron "todos los protocolos pertinentes". "Pese al respeto a la presunción de inocencia, se tiene que considerar primordial la protección de las personas afectadas", añaden. A la vez se ponen a disposición de la comunidad educativa y aseguran que se ha trabajado coordinadamente con la escuela, Inspección y el Departamento de Educación.