Los hospitales de Inglaterra basan su protocolo de violencia infantil en una mirada sin prejuicios: "No damos nada por sentado"

El caso del bebé presuntamente maltratado por sus padres en Barcelona, que pasó por tres hospitales y un CAP antes de que saltaran las alarmas y se activara el protocolo de violencia infantil, lleva a girar la vista hacia países que son referencia en la detección de abusos a la infancia. Uno de los más destacados es Inglaterra, cuyos protocolos hospitalarios son modelo en Europa desde hace unos años. Unos protocolos que se basan en la mirada crítica de los profesionales, libre de prejuicios, la formación intensiva y trabajo conjunto con servicios sociales, policiales y judiciales.

El Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés) ha incentivado un modelo basado en la creación de equipos especializados, la rápida coordinación con las administraciones locales, la policía y la justicia y también en una serie de guías que incentivan a los profesionales sanitarios a mantener una mirada crítica ante cualquier caso sospechoso, con el objetivo de priorizar en todo momento la seguridad del menor.

En caso de sospecha de maltrato, los hospitales ingleses pueden hacer pruebas sin consentimiento de los padres e ingresar al menor por prevención

Uno de los documentos de referencia a nivel nacional es el 'Working Together to Safeguard Children', una guía publicada originalmente en 1999 y que se ha ido actualizando de forma periódica desde entonces. El documento establece que los profesionales sanitarios deben mantener un enfoque centrado en el bebé a la hora de tomar decisiones, lo cual incluye interpretar las "señales no verbales y preverbales", así como "observar las interacciones entre el bebé y sus padres o cuidadores". Además, deben mostrar una "curiosidad profesional" en relación a los relatos de los familiares.

Equipos especializados

La inmensa mayoría de los hospitales británicos cuenta con un equipo especializado en la protección de los menores, formado por al menos un médico, una enfermera y una matrona. El propósito de este equipo es prestar apoyo al resto de profesionales a la hora de identificar, valorar y coordinar una respuesta ante posibles casos de maltrato infantil, poniendo la sospecha ante signos de violencia por delante del discurso de los padres. Hospitales infantiles como el Great Ormond Street de Londres o el Royal London Hospital son algunos de los centros de referencia en este sentido.

Algunos errores llevaron a la Sanidad británica a instaurar la política de "no dar nada por sentado" ante las sospechas de maltrato infantil

En caso de que exista una sospecha de maltrato, estos equipos de protección de menores son los encargados de alertar a los servicios sociales y a la policía si lo consideran necesario, incluso aunque no haya evidencias claras. También pueden acceder al Child Protection-Information Sharing (CP-IS), un sistema digital que permite a los profesionales sanitarios saber si el bebé está en el radar de los servicios de protección infantil, además de llevar a cabo pruebas clínicas como radiografías o TACs sin la necesidad de contar con el consentimiento de los padres e incluso la posibilidad de ingresar al menor como medida de seguridad.

Corrección de errores

Las autoridades competentes han ido reforzando los protocolos de protección a raíz de los fallos detectados en casos concretos y de la publicación de informes específicos en los últimos años. Uno de ellos, publicado en 2023 por el 'Health Services Safety Investigations Body' —un órgano independiente encargado de evaluar la seguridad y la protección en los hospitales del NHS— alertó de las dificultades de los profesionales de los servicios de urgencias a la hora de detectar posibles casos de maltrato debido, en parte, a la "presión extrema" a la que están sometidos estos servicios.

En uno de los casos mencionados en el informe, un médico restó importancia a las preocupaciones de una enfermera sobre las lesiones de un niño porque los padres iban "bien vestidos" y no figuraban en los registros de los servicios sociales. En otro caso, el sistema de intercambio de información CP-IS no proporcionó datos importantes sobre antecedentes de violencia doméstica porque estos episodios no habían alcanzado los criterios mínimos para ser incluidos.

La publicación de este informe llevó al Real Colegio de Medicina de Urgencias (RCEM, en sus siglas en inglés) a redactar una nueva guía al año siguiente con recomendaciones adicionales para reforzar la seguridad de los menores, incluida la disponibilidad de los equipos especializados en protección infantil durante las 24 horas del día y los siete días de la semana; el establecimiento de líneas de comunicación directas con los centros de atención primaria para obtener información adicional de forma rápida; y la aplicación de una política basada en "no dar nada por sentado" y en validar de forma adecuada la información recibida, estableciendo al mismo tiempo un "enfoque empático" con los cuidadores.