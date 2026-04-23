El viento toma protagonismo en Sant Jordi y deja rachas de más de 50 km/h en Barcelona

El frenesí por Sant Jordi es tal que hasta el viento ha querido pasear con fuerza por las calles de Barcelona. Mientras este jueves la ciudad condal celebra el Día del libro y la rosa, las estaciones meteorológicas situadas en distintos puntos de la ciudad están registrando rachas de viento de hasta 50 km/h desde primera hora de la mañana. Los registros indican que en el Port de Barcelona se ha llegado a los 50, 8 km/h, mientras que en Zona Universitària se ha llegado al umbral de los 44 km/h y en el Raval, en pleno centro, se han alcanzado los 41,4 km/h. Todo apunta a que estas cifras no irán a más en una jornada que, por lo demás, se prevé tranquila en el terreno meteorológico, con temperaturas tenues y buen tiempo. El Servei Meteorològic de Catalunya solo advierte de la formación de tormentas de tarde en los Pirineos.

Este jueves, gran parte del terrritorio catalán puede presumir de una jornada de buen tiempo con temperaturas tenues. En el litoral se registran máximas de entre 20 y 22 grados desde el Empordà hasta el Delta de l'Ebre. En el interior, en cambio, todo apunta a que en zonas como el Ponent de Lleida podría llegarse incluso a valores por encima de los 26 grados. Durante la mañana se esperan cielos despejados en gran parte de la geografía catalana mientras que por la tarde podrían formarse algunas nubes. En Barcelona se esperan máximas de 20 grados y mínimas de 15, siendo estos unos valores por encima de la media esperable para la estación pero, aún así, agradables para pasear por las calles decoradas para Sant Jordi.

Noticias relacionadas

Los modelos indican que la única zona donde se podría complicar un poco el tiempo es en la franja de los Pirineos ya que, siguiendo en la tónica de los últimos días, de cara a la tarde podrían formarse chubascos intensos y hasta ocasionales tormentas. Meteocat afirma que las lluvias podrían descargar con fuerza en toda la franja pirenaica desde el Ripollès hasta la Vall d'Aran. En la Cerdanya y Alt Urgell las lluvias podrían llegar acompañadas de aparato eléctrico y tormenta. A corto plazo, todo apunta a que esta dinámica de mañanas tranquilas y tardes de tormenta en las montañas se mantendrá hasta como mínimo el fin de semana.