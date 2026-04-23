¿Un Sant Jordi para todos?

El 23 de abril es un día especial en Catalunya: Sant Jordi. Las calles se llenan de rosas y libros que nos abrirán puertas a nuevos sueños, aventuras y oportunidades. Sin embargo, estas puertas permanecerán cerradas para muchísimos niños y niñas para quienes la cultura queda en un segundo plano frente a la urgencia de atender sus necesidades más básicas.

La “exclusión cultural” forma parte de la realidad de casi medio millón de niños y niñas en Catalunya -un 36,5% de la población infantil- porque se encuentran en situación de pobreza (en el conjunto de España esas cifras alcanzan el 28,4% de la población infantil, afectando a 2.224.787 de niños y niñas).

Estos números se traducen en una estadística desoladora: 1 de cada 3 niños y niñas vive en hogares donde lo esencial no está asegurado. Son niños que pasan frío en casa y hacen los deberes con el abrigo puesto; que conviven con su familia en una sola habitación en viviendas hacinadas y que no comen carne, pescado u otro tipo de proteína al menos cada dos días. En este contexto, los libros, el teatro o el cine pasan a ser lujos inalcanzables.

Desde Save the Children reivindicamos este Sant Jordi que el origen socioeconómico no sea un impedimento para que la infancia desarrolle su imaginación, creatividad y lenguaje. Los primeros años de vida dejan una huella duradera: durante la primera infancia, el cerebro crea 1.000 conexiones neuronales por segundo, sentando las bases del aprendizaje futuro. Para que esa estimulación sea adecuada, es imprescindible que todas las necesidades básicas estén cubiertas.

Lejos de ser una situación puntual, la pobreza infantil en España es un problema estructural que arrastramos desde hace décadas. A pesar de encontrarnos en un periodo de crecimiento económico, seguimos a la cabeza de la UE en tasas de exclusión social infantil. Es más urgente que nunca que las administraciones sitúen el bienestar de la infancia como una prioridad política máxima.

Iniciativas como la Estrategia catalana de lucha contra la pobreza infantil 2025-2030 de la Generalitat colocan por primera vez esta problemática en la agenda política, pero las organizaciones de defensa de los derechos de la infancia insistimos: para que estos planes ambiciosos tengan un impacto real, deben contar con recursos económicos suficientes. La negociación de los presupuestos en Catalunya es una oportunidad clave para empezar a poner fin a esta injusticia social.

Si miramos a Europa, el cambio es posible. Países como Polonia han logrado reducir la pobreza infantil en un 30% en la última década, situando su tasa (13,7%) a menos de la mitad que la de España (28,4%). La evidencia científica es clara: las políticas de apoyo directo a las familias son la herramienta más eficaz. Según un estudio reciente de la Comisión Europea, una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales reduciría la pobreza infantil en España al 22,5%, y al 19% si alcanzara los 340 euros.

Además de políticas de apoyo a las familias, es necesario intervenir con medidas estructurales que aborden las múltiples dimensiones de la pobreza infantil. El conjunto de políticas debe incluir acciones como la gratuidad y universalización de la educación en los primeros años, programas de alimentación saludable y medidas para incrementar el parque público de vivienda, así como intervenciones para fomentar la inserción laboral de las familias. Solo mediante esta respuesta integral garantizaremos la igualdad de oportunidades para toda la infancia, rompiendo el ciclo hereditario de la pobreza y construyendo los cimientos de una sociedad más justa y equitativa.

No podemos permitir que, en uno de los días más especiales para la infancia, el código postal o la cuenta bancaria de los padres decidan si un niño o niña puede o no soñar a través de la lectura. Hoy, mientras paseamos entre paradas de libros y rosas, no olvidemos que la verdadera cultura es aquella que no deja a nadie atrás.

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Garantizar una infancia digna no es solo una cuestión de justicia social, es la inversión más inteligente que podemos hacer como país. Porque solo cuando las necesidades básicas estén cubiertas, todos los niños y niñas podrán, por fin, abrir esos libros que hoy les resultan lejanos y empezar a escribir su propio futuro.