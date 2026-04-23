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La portada de EL PERIÓDICO del 24 de abril de 2026

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La portada de EL PERIÓDICO del 24 de abril de 2026 / 5

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 24 de abril de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de abril de 2026

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TEMAS

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  3. Catalunya abre nueve expedientes sancionadores a vecinos que se saltaron las restricciones de la peste porcina
  4. Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso
  5. Elena Bianca Ciobanu, de 41 años y la nota más alta del MIR, elige Dermatología en el Hospital Clínic: 'Hay mujeres que rompemos moldes
  6. La estimulación cerebral profunda salva a un joven con síndrome de Tourette: 'Tenía un alto riesgo de suicidio y vivía aislado; ahora estudia y va al cine
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
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La portada de EL PERIÓDICO del 24 de abril de 2026

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