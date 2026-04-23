El viento y los plátanos en flor provocan una lluvia de polen en una Barcelona vestida de gala para Sant Jordi: "Hay niveles de alérgenos excepcionales"

Barcelona se ha visto envuelta este jueves, en plena diada de Sant Jordi, de una espectacular lluvia de polen que ha acabado tiñiendo el aire y las calles de la ciudad de tintes dorados. El fenómeno se explica por la combinación de las fuertes rachas de más de 50 km/h que han atravesado la metrópolis y la explosiva floración de especies como los plátanos de sombra que se extienden en zonas como Las Ramblas, Gran Via y Passeig de Sant Joan. El resultado no solo ha sido una llamativa imagen sino un escenario especialmente complicado para los alérgicos. La Xarxa Aerobiològica de Catalunya, de hecho, afirma que esta semana se están registrando "niveles excepcionales" de polen de plátano de sombra, roble, encina y parietaria en toda Barcelona por lo que se recomienda a las personas alérgicas extremar las precauciones para minimizar síntomas y molestias asociados a la exposición al polen.

Los registros apuntan a que esta semana en Barcelona se están dando altos niveles de alérgenos. El plátano de sombra (Platanus), la especie que suelta las características pelusas de color entre amarillento y marrón que tantos picores provocan, destaca como una de las especies con más riesgo ahora mismo ya que, según apuntan los registros, estaría en niveles "máximos" de floración. También destaca el caso de especies como al parietaria (Urticaceae), el roble y la encina (Quercus Totum) como las plantas que más polen están soltando ahora mismo en la ciudad. De forma menos destacada, aunque no por ello insignificante, también se reporta importantes concentraciones de alérgenos derivados de las gramíneas (Gramineae Poaceae), el lentisco (Pistacia), las palmeras (Palmae Arecaceae) y el pino (Pinus).

Polen en las calles de Barcelona durante la diada de Sant Jordi. / EPC

Calor y contaminación

Todo apunta a que el viento ha jugado un papel clave en la situación registrada este jueves en Barcelona. Pero no es el único factor detrás de esta lluvia de polen. El aumento de las temperaturas registrado en la última semana también podría haber intensificado la floración de algunas especies ya que en estos momentos, tal y como constatan los registros, se están dando temperaturas hasta 5 grados por encima de lo habitual para esta época. Otro elemento clave podría ser la contaminación ambiental. Según explica la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), "las plantas expuestas a contaminantes ambientales o las partículas derivadas de los motores diésel sufren unas mayores tasas de estrés ambiental y esto provoca que los pólenes produzcan proteínas con mayor capacidad alergénica". También se ha visto la contaminación del aire puede fragmentar los granos de polen en micropartículas capaces de penetrar más profundamente en las vías respiratorias y generar síntomas más graves en los pacientes alérgicos.

Las altas temperaturas y la contaminación ambiental también podrían haber agravado la explosión de polen registrada este jueves en Barcelona

La explosión de polen en Barcelona puede provocar tos, picores en nariz, garganta y paladar, casos de rinitis (con síntomas como estornudos, congestión nasal, mucosidad líquida y transparente), conjuntivitis (picor intenso de ojos, lagrimeo, enrojecimiento e hinchazón) y, a veces, hasta cuadros de fatiga y malestar. En los pacientes asmáticos, además, la exposición a estos alérgenos también puede provocar dificultad respiratoria y otras afectaciones de diversa índole. Es por eso que, ante este tipo de episodios, los especialistas recomiendan tomar precauciones para minimizar el contacto con el polen o, en su defecto, para paliar los síntomas más severos de las alergias que, en muchos casos, también afectan a pacientes que a priori no suelen sufrir ante este tipo de situaciones.