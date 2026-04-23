Nico Gutiérrez, hostelero: "Las valoraciones de Google dan poder a gente intolerante"

Nico Gutiérrez (Sant Joan, 1963) empezó su carrera en el mundo de la hostelería en Andorra a los 17 años, lavando platos en un restaurante de día y alimentando el plato de un tocadiscos de noche. Hizo de camarero, viajó mucho como DJ y acabó trabajando en una empresa química que abandonó para hacerse cargo del Skelos, con 23 años. Fue el primer local de una larga lista que incluye Villa Lola, Villa Martini, City Arms, Dolce City, Casablanca y Club Soda, entre otros. Actualmente gestiona La Pera Llimonera (2020), La Santa Brasa (2021), Gris (2021), La Monda (2025), Glaç (2025), y el Frànkfurt Les Bases (2025), que quiere reformar para que vuelva a ser el antiguo Puerto Rico. Próximamente, trasladará La Santa Brasa y en su lugar pondrá un restaurante italiano. También tiene una pequeña empresa de márquetin, El Racó de les Idees.

¿Para qué quiere tantos locales?

Para hacer diferentes cosas. La Santa Brasa es para disfrutar con todos los sentidos; El Gris es un ‘dejà-vu’; La Pera Llimonera es el color del verano; el antiguo Puerto Rico es una historia de Manresa que se debe recuperar; La Monda es disfrutar del verano en invierno; y el Glaç es un gran proyecto que tenemos que llevar a buen puerto.

¿En este sector hay que ser mayor?

Yo es que cada día cuando me levanto tengo 20 años. Por la noche ya estoy destruido y tengo 63 otra vez, pero trabajo mucho y soy muy inquieto. Siempre estoy viendo cosas por hacer. No pienso en lo que ganaré con un local; pienso en lo que haré. Y ahora la empresa tiene un volumen que hace que me ofrezcan cosas. También crecemos porque tengo un hijo que ha estudiado Administración de Empresas, ha querido trabajar conmigo y me toma el relevo; si no, no lo haría.

¿La noche pide cambio?

Sí, porque es efímera. Las modas de noche cambian, la gente se cansa. El secreto es que la competencia de tu mejor local, aquel que lo hará ir a la baja, la tienes que abrir tú. La alternativa a tu local tiene que ser tuya.

Se impone la novedad.

Sí, aunque la novedad, a veces, es la nostalgia. Ahora vuelven los ochenta, por ejemplo. Las grandes discotecas, que estaban hundidas, revivieron durante la pandemia: los jóvenes necesitaban relacionarse y se llenaron por la tarde, porque de noche no se podía circular; ahora ya vuelven a ir a la baja. Todo es cíclico.

¿Ahora toca tardeo?

Sí. Es un legado de la pandemia, y lo ha impuesto la gente mayor. Primero, porque ellos habían salido por la tarde cuando eran jóvenes, no les resulta extraño; y segundo, porque no quieren ir a dormir muy tarde y al día siguiente estar hechos polvo. Pero la mayoría de los jóvenes aún prefiere la noche. ¡Yo ya firmaría hacer solo tardes!

Ahora mismo, ¿la línea roja entre locales es reggaetón sí, reggaetón no?

La música es claramente lo que selecciona el público, y sí, hay dos mundos diferentes. Por eso yo quería un local donde no hubiera reggaetón y recuperamos el Gris, para poner pop-rock de los ochenta y los noventa y atraer a gente de esa época con otro concepto. Y también por eso los ‘remembers’ están funcionando tanto. Pero la verdad es que el consumo mayoritario es el otro: los jóvenes quieren reggaetón y es lo que predomina claramente.

¿Las webs de citas han cambiado la función de los locales nocturnos?

Entre la gente un poco mayor sí, pero entre los jóvenes no, aún salen a ver si encuentran a alguien. Lo que viven lo reflejan inmediatamente en las redes sociales, pero aún necesitan salir, afortunadamente.

Dicen que la noche quema.

Sí, claro. Para trabajar años seguidos de noche hay que dosificarse. Pero toda la hostelería quema. Te tiene que gustar mucho. En realidad, yo con lo que tengo más quebraderos de cabeza es con los restaurantes. Son mucho más estables, y si trabajas bien crecen con el tiempo, pero tener el personal que necesitas es muy complicado. En un local de copas trabaja gente de paso que se lo pasa bien; en un restaurante manipulas alimentos, hace falta un buen cocinero, buenos camareros, buena carta... muchas cosas que hay que controlar. Y además, no es tan rentable como la noche.

Pero en la noche pasan más cosas.

Depende de la oferta que des y del cliente que atraigas. Si montas un local de música tecno, o si atraes gente muy jovencita, que está más alborotada, puedes tener problemas, pero nosotros hemos intentado ser selectivos en la puerta, no poner copas baratas, y nos ha ido bien. Piensa que, incluso, tenemos vigilancia en el lavabo. Si alguien se encierra demasiado rato le llamamos a la puerta.

¿Cómo es la noche de Manresa, comparada con ciudades similares?

Yo he tenido negocios en bastantes sitios y puedo decir que Manresa es una ciudad tranquila. Quien encuentra que no lo es, es que no ha visto otros sitios. Terrassa y Sabadell, e incluso Berga, son más complicadas; Barcelona y la playa son muy complicadas. No se puede ni comparar.

¿La oferta que hay diría que es la que toca?

Yo diría que sí, es lo que toca para la gente que somos. Pero echo de menos los ochenta y noventa, no solo por la variedad de la oferta, la música y el tipo de ambiente que teníamos, sino también por las tiendas que ya no están.

¿Las notas de Google son una dictadura?

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Es darle poder a gente ignorante e intolerante. El comentario para mejorar el servicio es perfecto, el problema es que es una ventana abierta a gente que te quiera perjudicar por quién sabe qué razón. Juzgar sin ningún conocimiento es un arma muy peligrosa. ¡Hay restaurantes que están cambiando la propina por una nota de cinco estrellas! Y además, es inútil: al que hace trampas le da igual lo que diga Google. ¡A mí me han llegado a poner la peor nota por encontrar el restaurante cerrado! ¡El día de descanso!