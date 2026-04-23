Asistencia providencial
Unos Mossos del ARRO se reencuentran con una niña a la que salvaron de morir atragantada en el Bruc
Los padres detuvieron el vehículo de los policías y estos practicaron la maniobra de Heimlich a la niña de 2 años
Eduard Font Badia
Unos Mossos d'Esquadra se reencontraron con la niña a la que salvaron de morir atragantada. Fue hace pocos días, y los agentes regalaron a la pequeña un peluche de un coche, como recuerdo del día en que le salvaron la vida.
Una furgoneta del Áreas Regionales de Recursos Operativos, la llamada ARRO, patrullaba por el Bruc. Era a primera hora, las 8 de la mañana, del día 9 de diciembre del año pasado. Al detenerse junto a un coche, del interior salieron un hombre y una mujer asustados y con una niña en brazos. Mientras explicaban a los agentes qué pasaba, ya estaban entregando la niña a los Mossos que, sin dudarlo, le practicaron la maniobra de Heimlich. Esto permitió que desapareciera la obstrucción respiratoria y que la pequeña, de dos años, se recuperara. Aun así, ya se había activado el SEM que, en poco tiempo, terminó de prestar la atención médica.
Ahora, hace pocos días, los padres y la niña se han reencontrado con aquellos dos agentes, y han compartido un rato alegre. Seguramente la niña ni se acuerda, pero todos los adultos no lo olvidarán.
El cuerpo de Mossos ha publicado la historia en sus redes sociales y también reconocerán el acto en el próximo Dia de les Esquadres que se celebrará en el Món Sant Benet.
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