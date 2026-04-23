Los empresarios reclaman reabrir el primer tramo de la vía ferrata de la Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols

Los empresarios de aventura, comerciantes y restauradores afectados por el cierre de la vía ferrata de la Cala del Molí, en Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), han enviado una carta para reclamar la reapertura del primer tramo de la instalación. El sector sostiene que, tras varias semanas de inspecciones desde el mar, no ha detectado ningún nido de cormorán moñudo en este punto y defiende que “no hay ningún motivo para tener el primer tramo de la vía ferrata cerrado a día de hoy”. También advierten de las repercusiones económicas que la medida ha tenido sobre el turismo, las empresas de ocio y los establecimientos locales.

En el escrito, los firmantes recuerdan que el segundo tramo ya estaba restringido para proteger la nidificación de esta especie protegida, pero lamentan que el 19 de marzo se les comunicara también el cierre del primer sector. Según exponen, la decisión se produjo pocos días antes de Semana Santa y “ha comportado cancelaciones de reservas” en hoteles, campings, restaurantes, empresas de alquiler y negocios vinculados a la actividad turística y deportiva de la ciudad y su entorno. Además, consideran que “seis meses es desproporcionado” como periodo de cierre de la vía ferrata por causas de nidificación.

La carta, firmada por un consorcio de empresas de aventura y ocio, comerciantes y restauradores de la comarca, también cuestiona las actuaciones realizadas en la instalación. Los empresarios afirman que se han retirado elementos de la ferrata cuando, según su interpretación, el informe solo hablaba del cierre y no del desmantelamiento. En este sentido, sostienen que “lo correcto habría sido contactar con la empresa encargada” del mantenimiento, ya que alertan de que esta actuación puede generar un problema de seguridad si alguien accede por desconocimiento.

Aval de la Generalitat

Por su parte, los Agentes Rurales subrayan que no son ellos quienes deciden si la infraestructura debe abrirse o no. Además, añaden que la decisión corresponde al Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols, pero cualquier posible reapertura debe contar con el aval de la Oficina Territorial Ambiental (OTA) de Girona, el órgano técnico de la Generalitat en materia ambiental encargado de validar este tipo de medidas cuando afectan a especies salvajes protegidas.

Desde el cuerpo también remarcan que, cuando se hizo la comunicación, ya se había producido un segundo sabotaje que había afectado a las dos parejas de cormorán moñudo presentes en este tramo de la vía ferrata. Por ello, explican que la OTA emitió un informe al Ayuntamiento indicando el cierre necesario de este segundo sector durante el periodo de nidificación, una medida que considera imprescindible para garantizar la viabilidad de la especie. En consecuencia, cualquier propuesta de apertura futura requerirá su aval.

Investigación abierta

La polémica llega después de que trascendiera la investigación abierta por los Agentes Rurales por la colocación intencionada de piedras fijadas con cemento y otros elementos en la pared de la vía ferrata de la Cala del Molí para impedir la nidificación de los cormoranes moñudos, una especie protegida especialmente vinculada al litoral rocoso de la Costa Brava. La investigación para esclarecer quién está detrás de estos hechos continúa abierta.