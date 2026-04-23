La DGT e Interior ponen en marcha el 018, un teléfono de atención a las víctimas de tráfico

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este jueves, en la sede de la DGT, el 018, un servicio pionero de ayuda a las víctimas de accidentes de tráfico, que lleva varios años siendo solicitado por las diferentes asociaciones españolas de apoyo a la denominada 'violencia vial'.

"No es sólo un teléfono. Es un servicio disponible también por vía telemática, con cobertura nacional, que también está diseñado para atender a personas con discapacidad. Disponible todos los días del año entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche, que puede atender en más de 50 idiomas. También por Whatsapp en el número 645 713 823, o en un formulario disponible en la web de la DGT", explicó Álvaro Gómez Méndez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial en la Dirección General de Tráfico (DGT).

Primer contacto

La idea del proyecto es ofrecer a las víctimas directas e indirectas de los siniestros en carretera "un primer punto de contacto" a través del cual reciban información, orientación psicológica, asesoramiento jurídico básico y acompañamiento emocional en momentos dramáticos en los que la atención telefónica reduce barreras como el miedo, la distancia geográfica, la falta de medios económicos o el desconocimiento de los procedimientos disponibles. Su carácter confidencial genera un entorno de mayor confianza para la víctima", declaró Grande-Marlaska.

Durante la presentación, el ministro estuvo acompañado de Pere Navarro, director de la DGT, Álvaro Gómez Méndez, Director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial en la Dirección General de Tráfico (DGT), y portavoces de las diferentes asociaciones de ayuda por siniestros de tráfico: Mar Cogollos (AESLEME), Elena Fernández (Asociación DIA), Ana Cabellos (FEDACE), Yolanda Doménec (PAT), Jeanne Picard y Ana Novella (Stop Accidentes) y Mayte Gallego (ASPAYM).

Larga espera

"Llevamos esperando 26 años este servicio de ayuda por los mal llamados accidentes de tráfico. Las víctimas de la violencia vial no somos nadie. La justicia es lenta y ciega. Llevamos muchos años pidiendo este apoyo para evitar la victimización secundaria", contó en su intervención Jeanne Picard, presidenta de Stop Accidentes, que enumeró casos como "el que tiene que ir a buscar las pertenencias de su hijo muerto a la grúa, la persona a la que no le dejaron abrazar a su hijo en la morgue, la persona a la que le dieron una pastilla para que se calmase".

Las víctimas de siniestros de tráfico, tanto directas como indirectas, no sólo padecen lesiones físicas sino, en muchos casos, también graves consecuencias psicológicas y sociales (superación del trauma, duelo o discapacidad, entre otras) a las que se suman los trámites administrativos y legales a los que tienen que hacer frente tras el siniestro (atestado, denuncia, indemnizaciones, dependencia, juicios, etc.). Además, el desconocimiento de sus derechos y de los recursos disponibles para su atención es un grave hándicap en un momento de especial vulnerabilidad, en el que muchas personas se sienten desorientadas y sin saber dónde acudir.

Fernando Grande-Marlaska, junto a Pere Navarro (DGT) y Susana Crisóstomo (subdirectora de Interior) / Miguel Berrocal / Interior

"Este es el eslabón que faltaba entre la Administración y las víctimas", explicó Ana Novella, de Stop Accidentes, que ilustró con su caso el problema de la incertidumbre al que se enfrentan las víctimas de un accidente grave de tráfico: "El problema no acaba con el accidente, justo acaba de empezar. Cuando aterrizas y eres consciente de lo que te ha pasado, no sabes qué hacer. Mi marido y yo somos trabajadores del ámbito de la justicia y cuando fuimos víctimas del accidente, no sabíamos qué hacer. Dónde ir a buscar las pertenencias, a quién llamar, si ir o no al psicólogo".

Abogados y psicólogos

La puesta en marcha de este nuevo servicio público de la DGT da, por tanto, respuesta a una demanda histórica de las asociaciones de víctimas para ayudar a todo aquel que sufra, directa o indirectamente, un siniestro de tráfico, que tendrá a su disposición un equipo formado por profesionales del trabajo social, de la psicología y de la abogacía especializados en siniestralidad vial que podrán ofrecer orientación y asesoramiento personalizado. Concretamente, contará con un abogado, un psicólogo y seis asistentes sociales.

El acto también sirvió para que Grande-Marlaska adelantara que el proyecto de Real Decreto de Protección a Usuarios Vulnerables, que modificará el Reglamento General de Circulación para aumentar la seguridad de peatones, ciclistas, motoristas y vehículos de movilidad personal (VMP), y reforzará la protección de estos colectivos ante la siniestralidad, limitando la velocidad y organizando la movilidad personal, "estará listo antes de verano, porque me comprometí a ello", afirmó.

El ministro recordó que "en 2025 hubo 1.028 siniestros mortales en vías interurbanas, con 1.119 fallecidos y 4.936 personas hospitalizadas. Este año lo hemos empezado con un descenso importante del 20%. En este trimestre han sido 196 fallecidos, 56 menos que en el primer trimestre del año pasado, a pesar de que se ha incrementado en un 4% el número de desplazamientos. No podemos decir que sea una buena noticia, porque todos los siniestros son negativos. Pero sí que es importante que trabajemos para que las tragedias sean menores".