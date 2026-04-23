Detenido un profesor de Valencia por agresión sexual a una alumna de 5 años

La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Cullera a un profesor por una presunta agresión sexual a una alumna de 5 años y posteriormente el juez, tras escuchar su declaración, le ha dejado en libertad con medidas cautelares.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE que la detención se produjo el pasado lunes y el hombre pasó a disposición de la Plaza numero 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca.

Según ha confirmado a EFE el Tribunal Superior de Justicia, el titular del juzgado acordó el pasado martes la libertad con medidas cautelares para el detenido, que no podrá acercarse a menos de 50 metros ni comunicarse con la víctima.

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El hombre ha quedado investigado en una causa abierta inicialmente por un delito agresión sexual a menor de edad, a la espera de la práctica de diligencias que pueda esclarecer los hechos, ha informado el alto tribunal valenciano.