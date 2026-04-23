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Incremento de la complejidad

Catalunya impulsa un plan piloto que introduce la figura de un mosso en centros educativos de L'Hospitalet, El Prat y Sabadell

Desde la conselleria de Educació remarcan que, según la OCDE, uno de cada dos países desarrollados cuenta con programas similares de colaboración entre escuela y agentes de la autoridad con fines preventivos y comunitarios

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Charla de los Mossos d'Esquadra en un instituto.

Charla de los Mossos d'Esquadra en un instituto. / Xavier Pi / ACN

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La Generalitat de Catalunya ha impulsado un proyecto piloto que introducirá la figura de un agente de los Mossos d'Esquadra en las zonas educativas de L'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), Alta Ribargorça-Val d'Aran y Tàrrega (Lleida) y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell (Barcelona), han confirmado fuentes de Educación a Europa Press. Según ha avanzado 'El País', este nuevo modelo de colaboración para la convivencia escolar busca hacer tareas de prevención, acompañamiento e intervención, en su caso, para garantizar la convivencia escolar.

"El proyecto nace del incremento de la complejidad en torno a los centros educativos y la necesidad de reforzar el bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa, una demanda fuertemente reclamada desde el mundo docente", apuntan desde la conselleria.

Hasta 9 comunidades autónomas -entre ellas Galicia, Navarra, Andalucía, Madrid o Islas Baleares- ya tienen integrados proyectos similares

Desde Educación remarcan que, según la OCDE, uno de cada dos países desarrollados cuenta con programas similares de colaboración entre escuela y agentes de la autoridad con fines preventivos y comunitarios.

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Han añadido que hasta nueve comunidades autónomas -entre ellas Galicia, Navarra, Andalucía, Madrid o Islas Baleares- ya tienen integrados proyectos similares.

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