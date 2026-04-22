El túnel de Rubí reabrirá para los trenes de mercancías el próximo miércoles

Si todo sigue según lo previsto, Adif reabrirá el túnel de Rubí para los trenes de mercancías la semana que viene, tras prácticamente siete semanas cerrada al tráfico. La empresa encargada de las infraestructuras ferroviarias habrá cumplido así con el plazo que se dio para reforzar los 60 metros más críticos del túnel. Así, el tráfico ferroviario de mercancías entre las estaciones de Castellbisbal y Rubí - Can Vallhonrat se restablecerá por vía única la noche del martes al miércoles de la próxima semana (del 28 al 29). Habrá que esperar, eso sí, para que la R8 de Rodalies vuelva a circular por este punto. De momento, solo funciona entre Rubí y Granollers.

Se trata, según ha informado Adif, de un restablecimiento provisional. Los trenes de mercancías podrán circular por una de las vías del túnel en una ventana de 12 horas, de miércoles a domingo, y de 21 los lunes o martes. Es una medida que seguirá vigente al menos un mes más, mientras los operarios de la empresa estatal acaban de realizar las obras de emergencia necesarias.

La empresa encargada de las infraestructuras ferroviarias ya había cerrado el túnel durante días días tras el accidente de Gelida, cuando se produjo un desprendimiento. La estructura reabrió el 5 de febrero, tras recibir un primer tratamiento, para mitigar el grave impacto económico que conlleva cerrar este tramo clave para las mercancías ferroviarias. Más tarde, mientras se realizaban obras de emergencia para seguir reforzando la parte más perjudicada del túnel, los movimientos detectados obligaron a Adif a volverla a cerrar totalmente.

Clave en las mercancías

El túnel de Rubí es clave para el tráfico ferroviario de mercancías en Catalunya, ya que es el único punto de acceso al Port de Barcelona de los trenes que llegan desde el norte. Estas siete semanas de cierre, las empresas de mercancías que han querido mantener su actividad han tenido que desviar a su material rodante por Lleida. Debían seguir las vías de la R4 por Martorell hasta Sant Vicenç de Calders, las de la R13 y la R14 hasta la capital del Segrià y las de la RL4 y R4 de vuelta a Sant Andreu, lo que prácticamente triplicaba el tiempo de recorrido habitual.

Los trenes de ancho internacional, sin embargo, no han tenido más remedio que descargar las mercancías en la planta logística de la Llagosta y trasladar su carga hasta Barcelona por carretera.

Trabajos en el túnel

Para poder reabrir el túnel, Adif ha retirado el balasto de los laterales de las dos vías, ha hormigonado las bases de los enclavamientos –los sistemas físicos con los que el centro de control de Adif en la estació de França de Barcelona conoce las posiciones de los trenes a tiempo real– y se han instalado 44 más. Además, se ha reforzado la estructura de los muros con chapas Bernold –específica para los túneles– y hormigón. Es una actuación que se ha centrado, de momento, en los 60 metros más maltrechos del túnel.

Las obras de emergencia que seguirán realizándose las próximas semanas tendrán que acabar de asegurar otros 63 metros del túnel, que tambien requieren una intervención urgente, aunque menos crítica que la realizada hasta ahora. En total, las actuaciones han costado unos 3,5 millones de euros. Además, Adif ya ha adjudicado obras de mantenimiento por vía ordinaria para el resto del túnel con un presupuesto estimado de 19.278.117,36 euros. Se prevé que las obras comiencen hacia el verano de este mismo año y que no obligarán a cerrar totalmente el tráfico.