Primer día de tramitación de informes de vulnerabilidad en Ibiza: "Se quejan de los inmigrantes pero nos quieren para trabajar y limpiar la caca a sus padres"

"Se quejan de los inmigrantes, que no tenemos documentación. Pero les encanta cogernos para trabajar y podernos explotar y no pagar ni la Seguridad Social ni el sueldo como debe ser. Nos exigen horas de trabajo, pero no nos pueden ayudar con un contrato. No nos pueden empadronar. Pero sí tenemos que tener la delicadeza para irle a limpiar la caca a sus padres", denuncia una mujer colombiana que hace cola para tramitar su informe de vulnerabilidad en el Ayuntamiento de Ibiza a las nueve de la mañana de este martes.

La oficina del Servei d'Atenció Ciutadana de Ibiza (SAC) ha empezado este martes a dar cita a las personas que necesitan este documento para presentar su solicitud de regularización extraordinaria. El horario de atención es de 9 a 13 horas y, a pocos minutos del inicio, a la mujer le han avisado de que quizá no la puedan atender. Está en la mitad de una cola en la que hay más de un centenar de personas.

Falta de contratos laborales

Mientras espera, aprovecha para denunciar las injusticias con las que se ha encontrado en Ibiza desde hace más de un año: "En la isla pasa algo. Te exigen, pero no te dan el apoyo". En su caso, ha trabajado como cuidadora de personas mayores, pero no dispone de documentación para demostrarlo. Nadie le ha querido firmar un contrato: "Lo primero que te piden es tu vida laboral. Tus papeles legales. Y no te dan ninguna facilidad", denuncia.

"¿Por qué se oponen a que estemos legales?". "¿Tú sabes lo que es limpiarle la caca a un abuelo? No sabes lo grosero que es. O que te pegue, porque por lo general son personas que son muy mayores y son niños grandes", denuncia. Junto a ella también esperan una madre y su hija, que van a cumplir tres años en la isla. Les han recomendado que vuelvan al día siguiente porque estiman que ya no les podrán atender este martes y transmiten su enfado: "También nos dicen que, si tenemos la oportunidad, un precontrato es más fácil de conseguir que un informe de vulnerabilidad. Si yo hubiera tenido la oportunidad, no estaría aquí parada", critica.

Confusión administrativa

Ambas inciden en su descontento porque ya se acercaron al SAC el pasado jueves, cuando empezó la tramitación online de las solicitudes de regularización y la petición de citas presenciales en Correos, pero fueron víctimas de la confusión administrativa. Según explican, entonces les dijeron que por el momento el Ayuntamiento de Ibiza no tenía la competencia para empezar a elaborar estos informes.

Han pasado tres días laborales hasta que Vila ha podido reorganizar su área de Servicios Sociales, mientras que en otros municipios llevan desde el jueves canalizando estas solicitudes. Las dos mujeres aseguran que comprenden la situación, pero no aceptan que, después de este tiempo, a poco más de media hora de que se empezara a atender a los usuarios, ya les dijeran que volvieran otro día. "Han empezado a [atender a personas a] las 9.20 y diez minutos después ya nos han dicho que vengamos mañana", lamenta la hija. "Nos han dicho que hay que dar tiempo y que hoy llegarán a atender a 50 personas porque a las 13 horas paran", añade.

Sin papeles y con dificultad para encontrar vivienda

"Somos mucha gente que necesitamos ese documento para poder estar tranquilos. Para nosotros esto es un tropiezo. Queremos aportar mucho más de lo que hacemos sin papeles y sin estar legales", suplica la hija con rabia. A su situación laboral, similar a la de la mujer con la que comparten lugar en la fila, se añade el sufrimiento que ha supuesto en todo este tiempo no encontrar una vivienda: "Jamás en mi vida me he mudado tantas veces. Incluso hubo un momento en el que nos tocó separarnos y yo estuve durmiendo en un sofá", lamenta la madre.

"En Ibiza es muy difícil la vivienda", coincide un joven de Marruecos que está un poco más atrás en la cola. Lleva siete meses en España y confirma que en este tiempo lo mejor que ha encontrado es "una cama en una habitación" por la que paga 350 euros. La persona con la que comparte habitación "paga lo mismo" por otra cama, según explica, mientras resta importancia a este hecho porque lo más relevante para él ahora es poder conseguir el informe de vulnerabilidad. Si lo obtiene y consigue regularizar su situación, su sueño es darse de alta como autónomo para ser entrenador personal.

"Necesito ese informe para tramitar los documentos. Para tener un trabajo digno y así aportar a España", señala un joven paraguayo que espera un poco más adelante, porque lleva en la cola desde las seis de la mañana. Cuenta que reside con sus padres y sus tres hermanos, por lo que considera que para ellos no ha sido difícil encontrar casa. Sus padres están en situación regular, pero él es mayor de edad, por lo que aspira a conseguir este informe porque no cuenta con contrato laboral, a pesar de haberse enfrentado a varios oficios: "He hecho de todo. He sido ayudante de construcción, jardinero, repartidor de paquetes... Pero ahora no tengo nada", declara.

Salir con lo puesto

"Si tenemos suerte podemos conseguir trabajo en villas o limpiando, pero trabajar en negro es demasiado duro", indica Ángel Núñez, que ha sido uno de los primeros de la larga cola que se ha formado frente al SAC este martes. Él espera desde las cuatro de la mañana y, a pesar del cansancio, afirma que está "muy contento" de tener la oportunidad de regularizar su situación. Sonríe, de hecho, a pesar de la preocupación que tiene hoy, porque mientras está en esta cola están desalojando la zona en la que residía hasta ahora, el asentamiento de infraviviendas de sa Joveria, el más grande de la isla de Ibiza.

"No tenemos ni idea de a dónde iremos cuando salgamos de acá porque hoy nos están desalojando", señala una mujer que está a su lado. "No sabemos a dónde iremos. No lo sabemos porque o nos veníamos acá o nos quedábamos allá, pero este informe lo necesitamos porque de eso depende nuestro futuro", añade Hugo Fernando Bueno —también con ellos—, tras explicar que todas sus pertenencias siguen en su caravana.

"Llegamos en situación de [estar en la] calle, luego vivimos en una tienda de campaña y por último en una caravana, y resulta que nos desalojan hoy", compartía con incredulidad Bueno. Restando también relevancia a este hecho, centra sus fuerzas en conseguir cita para tramitar su informe de vulnerabilidad: "Tengo que conseguirlo porque venimos a trabajar. Venimos a buscar un mejor bienestar, un mejor porvenir y futuro para nuestra familia".