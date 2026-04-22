Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarçaLamine YamalSant JordiTiempoGuerra IránFreixenetBarcelonaPedro SánchezMago PopLeche PascualMonos Gibraltar
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de abril de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de abril de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de abril de 2026 / 5

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 23 de abril de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de abril de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de abril de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de abril de 2026

TEMAS

  1. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
  4. Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
  5. Catalunya busca 30.000 jóvenes para suplir la jubilación de funcionarios 'boomers': 'En una empresa ganaría más, pero por conciliación y motivación me renta más la Administración
  6. El hospital Vall d'Hebron identifica una 'señal clara de correlación' entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes
  7. Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso
  8. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de abril de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de abril de 2026

Salut sancionará a Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por "fallos" en la detección del bebé maltratado

Salut sancionará a Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por "fallos" en la detección del bebé maltratado

Muere un anciano al incendiarse su piso en la Gran Via de Barcelona

Muere un anciano al incendiarse su piso en la Gran Via de Barcelona

Los monos de Gibraltar "se medican" con tierra para contrarrestar la comida basura de los turistas

Los monos de Gibraltar "se medican" con tierra para contrarrestar la comida basura de los turistas

Una nave espacial de LEGO bate un récord Guinness tras volar hasta la estratosfera

Hasta siete horas de cola en Barcelona para acceder al informe de vulnerabilidad de la regularización: "Lo que quiero es trabajar bien"

Hasta siete horas de cola en Barcelona para acceder al informe de vulnerabilidad de la regularización: "Lo que quiero es trabajar bien"

La malaria determinó la distribución de las primeras poblaciones humanas

La malaria determinó la distribución de las primeras poblaciones humanas

Los ganaderos reclaman medidas "eficientes" contra el regreso del lobo a Catalunya, que tildan de "letal"

Los ganaderos reclaman medidas "eficientes" contra el regreso del lobo a Catalunya, que tildan de "letal"