Sucesos
Muere una niña de cinco años por meningitis en Málaga
La Consejería de Sanidad ha llevado a cabo los trabajos de profilaxis necesarios en todo el entorno de la menor, residente de Vélez-Málaga, para prevenir posibles contagios
Arancha Tejero
Una niña de cinco años, residente en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, ha fallecido debido a una meningitis, según han confirmado fuentes sanitarias. Su origen y tipo, añaden, aún se está determinando.
La niña fue trasladada desde el Hospital de la Axarquía al Hospital Materno Infantil de la capital malagueña, donde falleció este lunes, según han informado fuentes sanitarias.
La Consejería de Sanidad ha indicado que se están realizando las pruebas correspondientes para determinar la causa definitiva de la muerte.
Asimismo, han informado de que, en cuanto se tuvo conocimiento del caso, se activó el protocolo correspondiente y se han llevado a cabo los trabajos de profilaxis necesarios en todo el entorno de la menor "para prevenir posibles contagios".
Para ello, se ha contactado con el entorno familiar de la menor, así como del colegio y vecinal —es decir, todos aquellos con los que haya tenido contacto—, a los que se les ha administrado ya el tratamiento correspondiente.
En concreto, las familias han recibido a través de la app iPasen la comunicación de lo ocurrido por parte del centro, "siguiendo siempre instrucciones de Salud", han indicado desde la Delegación de Desarrollo Educativo y FP.
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