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TRANSPORTE

Miércoles de caos en el Cercanías de Madrid: retrasos en varias líneas y en trenes de Media Distancia por una incidencia en Atocha

Un problema de infraestructura provoca retrasos en las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 de Cercanías

Acumulación de viajeros en un andén de la estación de Atocha.

Acumulación de viajeros en un andén de la estación de Atocha. / Europa Press/ Jesús Hellín

Javier Niño González

Madrid
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Nuevo día de problemas en la red de Cercanías de Madrid. A primera hora de este miércoles, los más madrugadores se han encontrado retrasos y modificaciones de recorridos en hasta seis líneas de trenes por "una incidencia en la infraestructura" de la estación en Atocha, según informa Adif. La incidencia también provoca demoras en algunas líneas de Media Distancia a su paso por la capital.

La incidencia, que ha afectado a los sistemas de señalización y gestión del tráfico ferroviario en Atocha, está provocando retrasos en las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 del núcleo de cercanías de Madrid, tal y como ha añadido la administradora de infraestructuras ferroviarias.

Debido a esta incidencia varias líneas han modificado sus recorridos. Los trenes de la línea C4 con origen Parla sólo están circulando hasta Villaverde Alto; en la C4a, los que tienen origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes sólo circulan hasta Chamartín; los trenes de la línea C4b que empiezan en Colmenar Viejo llegan hasta Atocha Cercanías y los trenes de la línea C7 están circulando desviados por O'Donnell.

Además, el problema en Atocha también aumenta los retrasos en ciertos trenes de Media Distancia con salida o paso por Atocha.

La incidencia se registró a las 2:55 horas de este miércoles y Adif no ha precisado el tiempo que tardará en solventar el problema que registran sus infraestructuras, aunque ha apuntado que trabajan para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".

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Por su parte, Renfe pone a disposición de los usuarios un visor con los convoys en tiempo real, para saber cuánto queda para que llegue tu tren. Puedes consultarlo en el siguiente enlace.

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