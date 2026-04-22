Las lluvias adelantan la temporada de ballenas a la costa catalana: "Si encuentran comida pueden permanecer mucho tiempo"

El final de la sequía y el regreso de las lluvias recuperó a principios de año un proceso natural clave para el mar y que tiene como consecuencia, entre muchos fenómenos, la aparición de ballenas en la costa mediterránea. Con los embalses llenos y las precipitaciones torrenciales que se sucedieron a finales de invierno, los ríos han vuelto a desembocar al mar cargados de agua dulce, sedimentos y nutrientes.

Esta imagen del río dejando una gran mancha marrón sobre el mar, que a menudo puede interpretarse como algo negativo, tiene un impacto ecológico imprescindible: el agua turbia arrastra materiales vegetales y todo tipo de nutrientes y alimenta así la base de la cadena trófica que luego sustenta al plancton, a los peces y a animales de mayor tamaño, como los rorcuales comunes ('Balaenoptera physalus'), que cada primavera se dejan ver delante de la costa del Garraf e incluso frente al puerto de Barcelona.

Vista aérea de la desembocadura tras las lluvias. / Jordi Martin Garcia (@officewithviews)

Las generosas lluvias de los últimos meses explican por qué este año la temporada se ha adelantado unas semanas. "Algunos de los rorcuales residen todo el año en el Mediterráneo, pero otros entran por el estrecho de Gibraltar solo para alimentarse; si encuentran comida, pueden permanecer en la zona mucho tiempo", detalla Eduard Degollada, de la asociación científica EDMAKTUB.

"Muchas de estas ballenas, además, son fieles a la zona y regresan cada año, lo que refuerza la idea de que el litoral catalán, y especialmente el entorno del Garraf, forma parte de una ruta y de un espacio de alimentación relevante", añade.

El rorcual es una de las especies de cetáceo más amenazadas. / WWF

Aunque la temporada se ha adelantado, ello no significa que la presencia de ballenas sea masiva. "Este año no destaca por abundancia de individuos observados, pero es cierto que empezamos a ver ballenas antes de lo habitual", explica. Hasta la fecha, su entidad ha contabilizado a 11 rorcuales comunes en la costa del Garraf. "Algunos estaban alimentándose y otros simplemente viajando", dice Degollada.

EDMAKTUB ha detectado la presencia de 11 rorcuales comunes en el Garraf en lo que va de primavera

En uno de los vídeos más cautivadores que han conseguido registrar durante esta temporada, se puede ver a uno de estos cetáceos ingiriendo kril, un pequeño crustáceo esencial para la dieta de las ballenas, en las aguas del Mediterráneo.

Degollada subraya que también algunas aves anticiparon la llegada de la primavera: "Vimos gaviotas con plumaje nupcial antes de tiempo y localizamos a las primeras pardelas cenicientas más pronto de lo normal".

Agua limpia

El especialista recuerda que el agua de los ríos, tras las lluvias, no puede estar limpia y transparente "como la gente se la imagina". "Los pescadores y los conocedores del litoral saben bien que el mar necesita este aporte de agua llena de restos vegetales y nutrientes", remarca.

Durante los peores momentos de la última crisis hídrica que vivió Catalunya, algunas voces cuestionaron el hecho de que se "desperdiciara" agua dejando que alcanzara la desembocadura sin aprovecharla antes. Pero ejemplos como la presencia de fauna marina y el refuerzo de los maltrechos deltas evidencia que este ciclo ancestral no se puede bloquear.

¿Pero por qué se están viendo menos ballenas estas semanas de abril, que solían ser la mejor época para las observaciones? Desde EDMAKTUB consideran que es difícil de determinar con una única respuesta. Es cierto que las lluvias favorecen una mayor producción de alimento, pero si las ballenas que proceden del Atlántico encuentran comida en el sur de España, pueden quedarse más tiempo en la zona y no subir hacia la costa catalana hasta más adelante.

Pardelas cenicientas. / Europa Press

"Este año también ha habido tormentas que podrían haber generado corrientes excepcionales", sugiere Degollada. No siempre es fácil dirimir qué ha pasado exactamente ni qué factor tiene más peso en la conducta de los rorcuales. El experto asegura que lo que queda de abril y mayo todavía puede ser un buen momento para verlos.

Temperatura del mar

"Además, a medida que distintas zonas del mar se van calentando, las ballenas suelen ir desplazándose hacia el norte, en busca de aguas más frías", apunta Degollada en conversación con este diario. "Estos días, en el Garraf, pese a que las corrientes predominantes suelen ir en dirección suroeste, se han visto troncos flotando en el agua, arrastrados probablemente por las lluvias y las crecidas", expone. "Igual que llegan esos troncos, también llega materia orgánica y alimento", comenta Degollada, en referencia a la posibilidad de que se vean más rorcuales en los próximos días.

Mar a la Vista/ Henirk Wergeland

Tanto frente al Garraf como delante de Barcelona existen cañones submarinos que favorecen la concentración de vida marina. Pero que haya más pescado no garantiza alimento para los grandes cetáceos: "De hecho, puede ocurrir que una mayor presencia de peces se traduzca en una reducción de las algas y el plancton; es difícil de decir", concluye Degollada.

La temporada, de momento, aunque se adelantó, no ha destacado por una presencia masiva de cetáceos. No obstante, aún quedan unas cuantas semanas de primavera óptimas para tratar de observar ballenas, una posibilidad que en Catalunya ofrecen varias empresas y entidades.