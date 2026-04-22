Ísmael Hadirassou, que llegó en patera: "La regularización es la salvación, hace cinco años que no veo a mi madre"

Ísmael Hadirassou nació en Marruecos hace 27 años, y para él poder obtener la regularización en el Estado español "es la salvación". Este miércoles ha sido el primero en entrar en el Palau Firal para pedir una cita previa que le permitiera obtener los documentos que le faltan para sacar adelante el proceso. Ha dormido en la puerta del edificio, con una sillita de camping y una pequeña mochila. Pero ya es la segunda noche que duerme al raso: la del lunes al martes lo hizo en la plaza del Ayuntamiento de Manresa "y, aun así, no conseguí que me dieran hora".

Ísmael, entrando en el vestíbulo de la planta baja del Palau Firal, donde se dan las citas previas / Edu Font

Hadirassou llegó a Europa en patera, en un largo camino de casi tres días, entre buscarla, hacer cola y la travesía "y 3.000 euros. Salimos de Nador y llegamos a Motril. Fue muy duro, muy peligroso, pero quería venir aquí a trabajar y a buscarme la vida". En Motril estaba "la Cruz Roja que nos ayudó".

De eso hace unos cinco años, la mayoría de los cuales en el Estado español, aunque "también estuve un año en Francia". De hecho, vino "directo de Motril a Manresa, porque tengo una hermana aquí".

Este tiempo ha "sido duro. Hace cinco años que no veo a mi madre". Hadirassou, como muchos otros inmigrantes sin papeles, se encuentran con que no pueden ver a su familia. No se atreven a salir de Europa, pero tendrían que volver a entrar ilegalmente y podrían ser expulsados, y es un riesgo que no quieren correr.

Una vez instalado, la vida tampoco ha sido fácil, con "trabajos precarios siempre, a veces de dos o tres días, y siempre en negro. Trabajos malos, y vivir así no es sencillo ni agradable".

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Ahora, si la regularización se acaba materializando, para él será la "salvación. Quiero estudiar catalán y castellano, podré buscar un trabajo con papeles. Muchas gracias, España por la regla!".