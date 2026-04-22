Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarcelonaSíndrome de TouretteGuerra IránBaja laboralCatalánPedro SánchezArbeloaMéxicoMbappéBebé maltratadoPateraSevilla
instagramlinkedin

Proceso extraordinario

Ísmael Hadirassou, que llegó en patera: "La regularización es la salvación, hace cinco años que no veo a mi madre"

El joven marroquí no puede salir del Estado para visitar a su familia por miedo a ser interceptado en el viaje de vuelta

Al menos un 10% de solicitudes de regularización ya han sido presentadas en toda España

Para Ísmael Hadirassou, obtener la regularización sería una salvación

Para Ísmael Hadirassou, obtener la regularización sería una salvación / Edu Font

Eduard Font Badia

Manresa
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ísmael Hadirassou nació en Marruecos hace 27 años, y para él poder obtener la regularización en el Estado español "es la salvación". Este miércoles ha sido el primero en entrar en el Palau Firal para pedir una cita previa que le permitiera obtener los documentos que le faltan para sacar adelante el proceso. Ha dormido en la puerta del edificio, con una sillita de camping y una pequeña mochila. Pero ya es la segunda noche que duerme al raso: la del lunes al martes lo hizo en la plaza del Ayuntamiento de Manresa "y, aun así, no conseguí que me dieran hora".

Ísmael, entrando en el vestíbulo de la planta baja del Palau Firal, donde se dan las citas previas

Ísmael, entrando en el vestíbulo de la planta baja del Palau Firal, donde se dan las citas previas / Edu Font

Hadirassou llegó a Europa en patera, en un largo camino de casi tres días, entre buscarla, hacer cola y la travesía "y 3.000 euros. Salimos de Nador y llegamos a Motril. Fue muy duro, muy peligroso, pero quería venir aquí a trabajar y a buscarme la vida". En Motril estaba "la Cruz Roja que nos ayudó".

De eso hace unos cinco años, la mayoría de los cuales en el Estado español, aunque "también estuve un año en Francia". De hecho, vino "directo de Motril a Manresa, porque tengo una hermana aquí".

Este tiempo ha "sido duro. Hace cinco años que no veo a mi madre". Hadirassou, como muchos otros inmigrantes sin papeles, se encuentran con que no pueden ver a su familia. No se atreven a salir de Europa, pero tendrían que volver a entrar ilegalmente y podrían ser expulsados, y es un riesgo que no quieren correr.

Una vez instalado, la vida tampoco ha sido fácil, con "trabajos precarios siempre, a veces de dos o tres días, y siempre en negro. Trabajos malos, y vivir así no es sencillo ni agradable".

Noticias relacionadas

Ahora, si la regularización se acaba materializando, para él será la "salvación. Quiero estudiar catalán y castellano, podré buscar un trabajo con papeles. Muchas gracias, España por la regla!".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
  4. Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
  5. Catalunya busca 30.000 jóvenes para suplir la jubilación de funcionarios 'boomers': 'En una empresa ganaría más, pero por conciliación y motivación me renta más la Administración
  6. El hospital Vall d'Hebron identifica una 'señal clara de correlación' entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. El Gobierno diseña un plan de choque en Catalunya para desencallar los expedientes de 46.500 migrantes por vía ordinaria antes de verano

Detenido un profesor del instituto de Mallorca por tocamientos a una alumna

Detenido un profesor del instituto de Mallorca por tocamientos a una alumna

Los clones de voz de IA ya superan al habla humana, incluso en entornos ruidosos

Los clones de voz de IA ya superan al habla humana, incluso en entornos ruidosos

El túnel de Rubí reabrirá para los trenes de mercancías el próximo miércoles

El túnel de Rubí reabrirá para los trenes de mercancías el próximo miércoles

La defensa del lotero de A Coruña acusado de quedarse con la Primitiva millonaria pide su absolución: "Desde el minuto 1 se reconoció como no propietario del boleto"

La defensa del lotero de A Coruña acusado de quedarse con la Primitiva millonaria pide su absolución: "Desde el minuto 1 se reconoció como no propietario del boleto"

Pablo Tello y Pedro del Corral, de El Periódico de España, reciben el premio INJUVE que otorga el Ministerio de Juventud e Infancia

Las nuevas terapias revolucionan el manejo de la fibrosis quística: la supervivencia de los pacientes ya supera los 50 años

Las nuevas terapias revolucionan el manejo de la fibrosis quística: la supervivencia de los pacientes ya supera los 50 años

Todas las claves del proceso de regularización de inmigrantes: un abogado experto en Extranjería alerta de estafas

Todas las claves del proceso de regularización de inmigrantes: un abogado experto en Extranjería alerta de estafas

El municipio de España con más granjas de este manjar está en Zamora: 30 toneladas anuales

El municipio de España con más granjas de este manjar está en Zamora: 30 toneladas anuales