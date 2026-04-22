Illa remarca que la delincuencia baja un 6,3% en el primer trimestre del año: "Catalunya es más segura"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprovechado su intervención en el Acto Nacional de las Esquadres de este año para remarcar los resultados de la labor policial. De esta forma ha asegurado que la delincuencia baja un 6,3% en todo el territorio catalán en el primer trimestre del año en comparación con 2025 y que se han producido 9.000 delitos menos además de resolver 46.000 denuncias. "Catalunya es cada vez más segura, hay menos delitos y más eficacia policial, y seguimos para mejorar", ha destacado Illa para añadir que "la reincidencia ya no sale a cuenta ni en Catalunya ni en el resto de España".

Además, el presidente catalán ha señalado que "la seguridad ciudadana es una prioridad del Govern", ya que genera "un país más cohesionado y seguro". También ha remarcado que "mossos y jueces son la referencia para la seguridad, su buena tarea es fundamental para nuestro modelo de convivencia y bienestar social". Por eso ha señalado la importancia de alcanzar los 25.000 mossos en 2030 junto con 180 nuevos jueces y 60 nuevos juzgados esta legislatura.

En el mismo sentido, la consellera d'Interior Núria Parlon ha remarcado la importancia de los 25.000 efectivos en Mossos para "trabajar mejor la proximidad y los grupos de atención a las víctimas". "El 80% de los delitos que se producen en Catalunya son contra el patrimonio, como robos y hurtos, pero también debemos dar respuesta a las agresiones sexuales y violencia de género", ha añadido la consellera- "Los retos en seguridad requieren esfuerzos y por eso se deben incrementar los recursos", ha destacado Parlon quien ha recordado que la aplicación del plan Kanpay Pista en las autopistas ha permitido reducir un 37% los delitos este año.

El comisario jefe de Mossos Miquel Esquius ha recordado en su intervención que "en el último trienio, a pesar de un crecimiento poblacional superior al 4,5%, la criminalidad media se ha reducido un 2%". Además, ha remarcado que "el compromiso policial no se manifiesta solo en momentos excepcionales o en grandes operativos. Se construye sobre todo en el trabajo del día a día", pese a destacar "la gestión de las fuertes inundaciones en las Tierras del Ebro y aún hoy en día en la contención de la peste porcina africana en el entorno metropolitano".

Por su parte, el director general de la Policía, Josep Lluis Trapero, ha destacado la importancia de los nuevos Mossos que se incorporarán tras acabar su formación en el Institut de Seguretat Pública este verano: "La suma de la experiencia de los veteranos con la mirada nueva de los nuevos efectivos nos ha de dar como resultado una policía más adaptable, más flexible, en definitiva más práctica".

"Todas las aportaciones son necesarias. Una pregunta bien planteada nos puede ayudar a encontrar la respuesta que necesitábamos para mejorar un operativo policial. Somos un cuerpo jerárquico, sí, pero también un cuerpo orgánico que evoluciona y se adapta al presente", destaca Trapero.

Medallas y reconocimiento

En este acto se han entregado 163 medallas:111 para agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra y tres para el personal de la Dirección General de la Policía en reconocimiento a la trayectoria profesional y actuaciones meritorias. De estas 114 medallas internas, 105 son medallas de bronce con distintivo azul, ocho medallas de bronce con distintivo rojo, y una de plata con distintivo rojo. El rojo indica que la actuación ha implicado un peligro para la vida de la persona reconocida. También se han entregado 49 medallas externas, de las cuales ocho lo han sido para policías locales, agentes rurales y bomberos, y se han reconocido también otros cuerpos de seguridad como la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el ejército con 20 medallas en total. Además, se ha otorgado una medalla para el oficial de enlace francés, una a la Policía de Andorra y cinco a magistrados y cuatro a fiscales, dos a miembros del cuerpo consular y una a embajador. Se han entregado siete medallas para empresas, instituciones y entidades.

Además, también se han concedido cinco placas de reconocimiento a la colaboración con la seguridad pública y los Mossos d’Esquadra a El latido de las mariposas, ICAB, RACC, DOWN Catalunya y Cuerpo de Agentes Rurales.

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También hubo reconocimento a policías que han tenido actuaciones remarcables en el último año como, entre otros, un sargento fuera de servicio que evitó un atracó en un bar de Nou Barris con dos cuchillos y provocando heridos, un agente que recibió heridas por perdigones de un hombre atrincherado en su vivienda de Calldetenes; un efectivo de ARRO Girona que reanimó a un hombre con parada cardiorespiratoria en un local de ocio de Lloret de Mar, un agente de Sant Celoni que fue atropellado por un vehículo en fuga y resultó con heridas graves, dos agentes de Santa Coloma de Farnés que encontraron a una persona desaparecida con pensamientos suicidas; a un agente de la comisaría de Ripollet que perdió el dedo de una mano por la morderua de un detenido, dos agentes de la Unitat Central d’Organitzacions Criminals Transnacionals que evitaron el suicidio de una menor en el puente entre Montgat y Tiana o los dos Mossos que desalojaron 26 personas de una residencia geriátrica de Olesa de Montserrat, después de que un interno provocase un incendio quemando un colchón.