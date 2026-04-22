Francis Holway, experto en nutrición: "Lo más importante es gastar calorías aparte del gimnasio"

"Mucha gente come mucho más de lo que cree que come", asegura el experto en nutrición y ejercicio Francis Holway en el pódcast La Fórmula Del Éxito con Uri Sabat. En un momento en el que las redes sociales están repletas de dietas y rutinas de ejercicio, muchas de ellas inasumibles, el nutricionista deportivo defiende una idea muy simple y clave: muchas veces la mejora física empieza más por lo que dejas de hacer que por lo que añades.

Holway expone que "todo el mundo dice somos lo que comemos, sí, pero principalmente somos lo que no comemos". "Los culturistas de antes decían 'abs start in the kitchen' ('los abdominales empiezan en la cocina', lo que yo llamo el 'deja de comer boludeces diet'", incidiendo en que dejar de comer según que alimentos va a ser clave si realmente se desea un cambio físico.

No hace falta estar contando calorías

"Es mucho más fácil no comer 500 calorías, qué sé yo, de un helado, unos donuts, patatas fritas, que salir a trotar 40 minutos. Siempre va a ser más fácil", insiste, subrayando que estar contando calorías constantemente puede acabar aborreciendo. "Puedes contar calorías al principio para tener una idea, pero es muy tedioso. Mucha gente no tiene idea. Mucha gente come mucho más de lo que cree que come", añade.

Holway cuenta que no hace faltar estar contando calorías constantemente. "Simplemente, por ejemplo, si alguien tiene 10 o 12 kilos de exceso puede cambiar un almuerzo de comida rápida, patatas fritas, hamburguesa, bebida azucarada y un helado de postre por una ensalada verde con trozos de pollo, pescado y un poco de pan, fruta y agua".

Sin contar las calorías, "ya puede lograr mucho con eso", aunque a medida que se acerca a la grasa corporal que le corresponde, "ahí se tiene que ser más estricto".

Ejercicios de fuerza

El deporte, y especialmente los ejercicios de fuerza, son fundamentales si se está en un proceso de cambio físico. "Si tienes un déficit de calorías que te hace bajar de peso, parte de ese déficit puede ser músculo. Si comes suficiente proteína y haces ejercicio de fuerza, te aseguras que cada uno de esos kilos que pierdes es 100% grasa", asegura.

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También el ejercicio cardiovascular es importante. Más allá de la intensidad, "lo más importante es gastar calorías aparte del gimnasio, ya sea tomar clases de baile, caminar, trotar, bicicleta o pasear al perro. Pero gástalas. Eso permite que uno coma más, tenga menos hambre, dure más tiempo con este proceso y tenga más adherencia, que es lo que termina dando resultados", concluye.