El fiscal pide 20 años de prisión para un entrenador de fútbol que pidió fotos desnudas a sus jugadoras de 14 años

Entrenaba a un equipo de fútbol femenino de la provincia de Barcelona en el que jugaban adolescentes de 14 años. Pero este miércoles está previsto que se siente en otro banquillo, el de los acusados, en la Audiencia de Barcelona. La fiscalía le atribuye los delitos de contacto con menores de 16 años para cometer actos de naturaleza sexual y de utilización de menores para la elaboración de material pornográfico. Por ello, reclama un total de 20 años de prisión y la prohibición de acercarse a las víctimas (tres de ellas jugadoras y una cuarta, de 16 años, que le ayudaba en las labores de entrenamiento), así como la inhabilitación especial para profesión u oficio vinculados con menores, según detalla el escrito de la acusación pública.

El acusado entrenó al equipo femenino del club deportivo en las temporadas 2018-2019 y 2019-2020. Según la fiscalía, el imputado, "movido por el ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos", solicitó en ocasiones fotos en las que aparecieran desnudas las jugadoras y la adolescente que compartía las labores de entrenamiento con él.

Peticiones

Así, la fiscalía destaca que en diciembre de 2019 pidió a una de las víctimas, a través de la aplicación de WhatsApp, imágenes en las que ella apareciera desnuda o, como dijo él: "La foto más sexy que tengas". En este caso, la joven no le llegó a enviar ninguna imagen. Lo mismo hizo el imputado con otra adolescente, pero en esta ocasión la muchacha le envió una foto en la que se veía el torso superior desnudo y otra que aparecía en ropa interior deportiva.

De la tercera víctima, el acusado logró que le enviara también, mediante el mismo sistema, tres fotografías donde la menor aparecía en ropa interior mostrando los glúteos o en sujetador, sin que se le viera la cara. La misma petición, pero de forma "insistente", hizo el imputado a una cuarta menor, que, al final, accedió y le remitió imágenes con ropa interior o con el torso superior desnudo. En este caso, el entrenador, "con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos", propuso a la adolescente tener un encuentro sexual, llegando a decirle: "Podemos quedar en mi coche para lo que surja". El acusado no pudo conseguir su propósito. La situación, sin embargo, provocó en ella "trastornos de la conducta alimentaria", según el relato de la Fiscalía de Barcelona