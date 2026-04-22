Las entidades sociales alertan: "El problema en Figueres no es la inmigración, sino cómo se gestiona"

Las entidades sociales de Figueres alertan de que el debate sobre inmigración se ha desplazado hacia la confrontación política mientras la realidad cotidiana evidencia sobre todo un reto de gestión. La Xarxa de Suport Mutu de l'Alt Empordà y Ànima Mater analizan la situación desde el trabajo directo con personas migrantes y solicitantes de asilo. Señalan la vivienda, los servicios sociales y el sistema de acogida como los principales puntos de tensión de una ciudad fronteriza que recibe llegadas constantes pero, según denuncian, sin una estructura institucional suficientemente dimensionada para responder.

¿Cómo perciben las entidades sociales la situación en Figueres en lo que respecta a la inmigración y su gestión?

Vemos Figueres como una ciudad fronteriza que recibe un flujo constante de personas inmigrantes y solicitantes de asilo. Esto no es nuevo, pero sí se ha intensificado y se nota sobre todo en tres ámbitos: vivienda, servicios sociales y convivencia. Nosotras no hablamos de un "problema de llegadas", sino de un sistema que no está dimensionado para responder. El Ayuntamiento tiene Servicios Sociales Básicos y nosotras, como entidades, hacemos mucha primera acogida, pero la presión es estructural.

¿El debate político ayuda o dificulta la gestión?

El debate está muy polarizado y eso no ayuda a entender lo que pasa realmente. Ha habido mociones y discursos institucionales que hablan de "graves consecuencias sociales" o de "efecto llamada". Cuando eso entra en el debate público, genera una idea de emergencia permanente. Nosotras no negamos que haya dificultades, pero lo que decimos es otra cosa: la inmigración no es de izquierdas ni de derechas. Es de gestión. El problema no es ideológico, es de recursos, coordinación y planificación.

¿Cuál es la visión que tienen desde su posición?

Desde las entidades vemos dos narrativas muy separadas. Por un lado, hay una visión institucional que pone el foco en la presión sobre servicios y en la falta de competencias. Por otro, la nuestra, que pone el foco en las consecuencias de no tener un sistema de acogida robusto. Nosotras alertamos de que cuando el sistema falla, no falla por las personas que llegan, sino porque no hay suficiente estructura para acogerlas.

El padrón es uno de los grandes debates. ¿Por qué?

El padrón es un registro administrativo, pero se ha convertido en un punto central del debate político. Para nosotras, está claro: sin padrón, no existes dentro del sistema. Sin padrón no puedes acceder a sanidad, escuela ni servicios sociales. Y eso no es ideología, es funcionamiento administrativo básico. El problema aparece cuando se plantea vincularlo a derechos como la vivienda social, con requisitos de muchos años. Eso puede generar exclusión estructural de personas que ya viven en el municipio.

¿Cómo funciona realmente el sistema de asilo?

El sistema es muy fragmentado. La persona llega a menudo por la frontera y recibe una primera atención con servicios municipales y entidades. Después entra en un proceso estatal que puede durar años. El punto crítico es este: las competencias están divididas entre Estado, Generalitat y Ayuntamiento. Pero la primera respuesta siempre recae en el municipio. Y eso genera un vacío. Hay momentos en los que el sistema no da respuesta a todo el mundo que llega. Además, durante parte del proceso de asilo, las personas no pueden trabajar legalmente. Eso genera una situación de inactividad forzada que a menudo se malinterpreta socialmente.

A menudo se dice que hay colapso de los servicios sociales. ¿Es así?

Nosotras lo que vemos es una presión muy alta. Los servicios sociales trabajan con ratios que a menudo están muy por encima de lo recomendado. Hay profesionales que pueden llevar entre 80 y 100 casos, cuando lo óptimo sería muy inferior. Lo mismo pasa en las escuelas, con aulas de acogida saturadas, y en el mercado de la vivienda, que es el principal cuello de botella. Pero insistimos: el municipio recibe la urgencia, pero no siempre recibe los recursos.

"No hay datos que vinculen directamente inmigración y delincuencia"

¿Hay relación entre inmigración e inseguridad?

No hay datos que vinculen directamente inmigración y delincuencia. Lo que sí vemos es que la delincuencia está más relacionada con factores como la pobreza, la exclusión social o la edad, no con el origen. Lo que genera percepción de inseguridad a menudo es la visibilidad de la precariedad, casos aislados que tienen mucha repercusión y el relato político que se construye alrededor del tema.

¿Qué papel juegan la economía local y la vivienda?

La realidad es que muchas personas inmigrantes ocupan puestos de trabajo que no se cubren. Hablamos de cuidados, agricultura, hostelería o construcción. También tienen un impacto en el mantenimiento de la población activa y en el consumo local. Sin migración, muchos servicios no se podrían sostener. La vivienda es el gran cuello de botella. Hay falta de oferta, precios muy elevados y muchas situaciones de infravivienda. Eso afecta tanto a personas migradas como autóctonas. No es un fenómeno separado. Cuando la vivienda falla, todo el sistema social se tensiona.

¿Qué propondrían para mejorar la situación?

Nosotras proponemos sobre todo cambios de gestión, no solo de discurso: una oficina de acogida única, más mediación comunitaria, datos públicos y transparentes, coordinación real entre administraciones e itinerarios de integración más rápidos (lengua, trabajo, formación). Cuando eso funciona, la presión baja de forma muy clara.

¿Hay ejemplos que funcionen?

Sí. Hay municipios como Salt, Vic o Manlleu que han reducido tensiones cuando han aplicado planes de acogida estables. Lo que vemos es que cuando hay coordinación, el debate se desactiva; cuando no la hay, el tema ocupa todo el espacio público. Cuando la gestión funciona, la inmigración deja de ser portada.

Se habla mucho de miedo en la ciudad. ¿Cómo se vive desde las entidades?

Nosotras lo vemos cada día. Hay miedo, sí, pero no es un miedo abstracto ni irracional: es un miedo que nace de la incertidumbre, de la falta de información clara y de la sensación de que los servicios no llegan a todas partes. Cuando una ciudad cambia rápidamente, cuando la vivienda es cara y los servicios están tensionados, la gente busca explicaciones simples. Y aquí es donde a menudo se produce el riesgo: se tiende a vincular esta presión a la inmigración como si fuera la causa principal, cuando en realidad es un factor más dentro de un sistema mucho más complejo. Nosotras lo que intentamos explicar es eso: el miedo es legítimo, pero se puede gestionar o se puede alimentar. Cuando se gestiona con datos, con presencia en la calle y con una explicación clara de lo que pasa, el miedo baja. Cuando se gestiona solo desde el relato político o desde el rumor, el miedo crece y se convierte en desconfianza. También vemos una cosa importante: el miedo disminuye mucho cuando hay contacto directo. Cuando la gente se conoce, cuando hay relación vecinal, cuando el "colectivo" deja de ser una idea abstracta y pasa a tener nombres e historias concretas.

En cuanto al proceso de regularización de la inmigración, que ha comenzado este lunes día 20, ¿qué destacarían?

La mayor dificultad para las personas que ponen en marcha el proceso de regularización es saber dónde deben conseguir el informe de vulnerabilidad, ya que es una novedad que se ha informado en el último momento. Tanto las administraciones como entidades que se han prestado a ser colaboradoras pueden emitirlo. En el Ayuntamiento de Figueres, son las áreas de servicios sociales y de diversidad las que lo emiten, y debe solicitarse a través de una instancia. Asimismo, varias entidades sociales se están organizando para emitir y difundir este informe en los próximos días. Entre las organizaciones parece que están MIFAS y Cáritas, que trabajan para facilitar el acceso y asegurar que llegue al máximo de personas posible. Nosotras pensamos que este requisito, añadido en el último momento, complica la situación a los ayuntamientos y a las personas que quieren tramitar su documentación. Debemos recordar que se trata de conseguir permiso de residencia y trabajo por un año, y, por tanto, quien no lo tiene evidentemente se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Tener que demostrarlo es redundante.

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¿Cuál es el mensaje final?

Hay que reiterar que la inmigración no es el problema. El problema es cómo se organiza la respuesta institucional. Cuando hay recursos, planificación y coordinación, la convivencia funciona. Cuando no, el sistema se tensiona y eso se traslada a servicios, escuelas y vivienda. Y eso no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de gestión.