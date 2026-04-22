Ágora, el proyecto de la UPF que buscará soluciones a los retos actuales del planeta y se inaugurará en 2028

Un espacio para investigar y para convertir el conocimiento académico en acción y dar respuesta a los rectos actuales del planeta, desde los sanitarios hasta los climáticos. Esta es la base sobre la que se levantará Ágora, un recinto de la UPF de 8.000 metros cuadrados con una inversión de 20 millones de euros y que se inaugurará oficialmente en el complejo del Mercat del Peix de Barcelona en 2028. Un año antes, el edificio ya estará vivo dado que la comunidad investigadora y emprendedora habrá iniciado su actividad profesional en convocatorias y proyectos.

El objetivo final de Ágora -un proyecto de investigación académica de alto nivel, único en Europa- es transformar la investigación académica en políticas efectivas. Será un punto de encuentro entre el mundo científico y el urbano de Barcelona para que instituciones, academia y sociedad interactúen por un objetivo común. El complejo científico albergará a más de cien investigadores.

"Las soluciones a los problemas complejos no se consiguen de un día para otro, pero se trata de estudiar los retos y pasar a la acción" — Laia de Nadal, rectora de la UPF

La Universitat Pompeu Fabra (UPF), dentro del proyecto Ciutadella del Coneixement, impulsa la creación de este pabellón con proyección internacional que más que un 'think tank' (laboratorio de ideas) será un 'do tank'. Es decir, de la mano de la investigación, la ciencia y el emprendimiento, el organismo evaluará soluciones concretas, las pondrá a prueba y las aplicará. “Las soluciones a los problemas complejos no se consiguen de un día para otro, pero se trata de estudiar los retos y pasar a la acción”, explica la rectora de la UPF, Laia de Nadal, que asegura que Ágora será un edificio “muy abierto a la ciudad, sostenible y permeable”. En realidad, serán tres espacios: Ágora y dos sedes más dedicadas a la biomedicina y la biodiversidad.

Primer paso en 2018

El primer paso para levantar el complejo científico se dio en 2018, cuando, a partir del proyecto Planetary Health promovido por la Rockefeller Foundation y The Lancet, la UPF, de la mano del entonces rector Jaume Casals, puso en marcha la Planetary Wellbeing Initiative. Se trata de una estrategia institucional a largo plazo impulsada también por los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. En 2024, la rectora Laia de Nadal confió al profesor Alfonso Martínez Arias el diseño del proyecto científico, situado en el antiguo Mercat del Peix

Nuevos retos

Ágora Barcelona por el Bienestar de la Sociedad (BASW) nace de la voluntad de abrir las instituciones académicas a la ciudadanía y hacerle llegar el conocimiento generado ante los nuevos retos que plantea la sociedad actual. “En un contexto marcado por la complejidad social, la nueva geopolítica, la incertidumbre global y la rápida transformación tecnológica, las iniciativas políticas y administrativas tradicionales ya no son suficientes”, explican sus impulsores.

Ágora se articula a través de programas de investigación (juventud, justicia social y resiliencia) y conectores de innovación (tecnología, comunidad y conocimiento) para vincular los programas con la ciudad y su ciudadanía, garantizando así el impacto de la investigación. “Con el aumento de la desigualdad y la precariedad, especialmente juvenil, son más necesarias que nunca políticas basadas en evidencias sólidas para promover la equidad y la justicia social, y garantizar la igualdad de acceso a recursos básicos como la vivienda”, aseguran sus impulsores.

La emergencia climática (que amenaza con reducir un 19% la economía global para el año 2050, según un reciente estudio publicado en 'Nature'), la inestabilidad económica y la saturación de los servicios públicos son realidades latentes ante las que la sociedad necesita capacidad de resiliencia. Ágora quiere ser la conexión entre los datos y la participación ciudadana para crear sistemas efectivos de alerta y de respuesta vecinal.

“Pasamos del diagnóstico a la acción: combinamos datos y análisis con cocreación y alianzas en el territorio para implementar respuestas reales”, añaden sus responsables, que destacan que, en medio de la desinformación, urge dar a la ciencia y la investigación la importancia que merecen. En 2026, se firmará el acuerdo con los miembros del patronato y con las instituciones federadas. También se creará la Fundación BASW y se constituirá el patronato y los consejos asesores.