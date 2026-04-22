Catalunya elimina los 'ámbitos' en 4º de la ESO y deja en manos de los institutos cómo introducir las Matemáticas A y B

El currículum de 4º ESO en Catalunya introducirá el próximo curso 2026-2027 tres cambios: uno, desaparecen los ámbitos -queda anulada la frase "podemos planificar y crear ámbitos, agrupaciones, de aquellas áreas que se consideren oportunas para impartirlas de forma integrada"-; dos, los centros tendrán que ofrecer a su alumnado todas las optativas recogidas en el currículo -y acabar realizando solo las que tengan mínimo 10 inscritos- y tres, se introduce el desdoblamiento en Matemáticas, ofreciendo unas Matemáticas A, más generales, y unas Matemáticas B, más complejas, pensadas para el alumnado que tenga claro que quiere hacer Bachillerato científico y tecnológico.

Todos estos cambios son en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el Decret 175/2022 (el decreto del currículum) que atiende el recurso presentado (y ganado) por el sindicato Professors de Secundària (Aspepc).

El Departament da tres opciones para desdoblar las Matemáticas materia: dividir a los alumnos durante las cuatro horas semanales de la asignatura, hacerlo solo la cuarta hora o tenerlos a todos juntos con dos profesores

El cambio que ya trae más cola es la introducción de las Matemáticas complejas (B), que ya funcionan como materias separadas en los institutos de toda España. La conselleria ha dejado en manos de los centros cómo aplicar este desdoblamiento, aunque les ofrece tres alternativas. La primera, desdoblar para hacer un grupo más de Matemáticas. De dos grupos A y B (con 30 y 30 alumnos), pasarían a tres grupos (dos de Matemáticas A con 22 y 23 alumnos) y un tercer grupo de Matemáticas B, con 15 alumnos. En esta opción cada centro dedica cuatro horas más de docencia de Matemáticas en global.

Los cambios atienden al recurso presentado (y ganado) por el sindicato Professors de Secundària (Aspepc), que considera una burla que los centros puedan desdoblar al alumnado solo una de las cuatro horas de Matemáticas

La segunda, consistiría en que de las cuatro horas de Matemáticas en 4º de ESO, tres se harían de forma conjunta con los 'saberes' comunes en las dos Matemáticas, y se desdoblaría solo la cuarta hora semanal. En esta opción, cada centro dedica una hora más de docencia de Matemáticas por grupo.

Y la tercera opción sería hacer un trabajo diferenciado también en la cuarta hora semanal, pero sin desdoblamiento, a partir de la codocencia; es decir que en esa hora habría dos profesores en el aula. Opción en la que cada centro dedica una hora más de docencia de Matemáticas por grupo.

El alumno elegirá

Será el alumnado quien elija qué materia quiere estudiar -ayudado siempre por el orientador del centro- y la elección será para todo el curso. "Solo en casos excepcionales, y siempre que la organización del centro lo permita, un alumno o una alumna puede solicitar el cambio de tipo de Matemáticas durante el primer mes de curso. Esta solicitud debe ser validada por la dirección del centro, una vez escuchados el tutor o tutora y el equipo docente", apuntan las consignas que han empezado a recibir los centros.

Según fuentes del Departament, cada centro, "en virtud de su autonomía pedagógica y organizativa", puede determinar cuál de las medidas "se ajusta mejor a su proyecto educativo y a sus características"

Según fuentes del Departament, cada centro, en virtud de su autonomía pedagógica y organizativa", puede determinar cuál de las medidas se ajusta mejor a su proyecto educativo y a sus características. "El Departament acompañará a los centros en su aplicación", apunta.

"Una tomadura de pelo"

Ignasi Fernández, secretario y abogado de Aspepc, apunta que dejar en manos de los centros el desdoblamiento y abrir la puerta a que solo se separan los grupos una hora a la semana o que ni siquiera se lleguen a separar es "una tomadura de pelo y una burla del mandato judicial".

"Ya hemos superado los límites de la paciencia. Hemos esperado un curso entero para poderlo hacer bien, de forma cuidada, y en el último momento nos encontramos con que ofrecen estas tres opciones en vez de ofrecer dos materias diferenciadas, como señala la sentencia; nos sentimos insultados", señala Fernández, quien ha pedido la ejecución de la sentencia al TSJC para que sea este el que se pronuncie.

La orden de que cada centro ofrezca todas las optativas posibles pero solo imparta las que tengan al menos 10 alumnos es "un dolor de cabeza enorme a nivel organizativo", según los equipos directivos

En cuanto al resto de cambios, los centros que ya han recibido la información -muchos aún no disponen de ella- ven con preocupación el hecho de tener que ofertar todas las optativas, para impartir después las que tengan 10 alumnos (hasta ahora las optativas ofertadas se dejaban a criterio de los centros). "Elegirán optativas que luego no se podrán ofrecer porque no tendrán 10 alumnos… es absurdo y un dolor de cabeza enorme a nivel organizativo", lamenta una docente.