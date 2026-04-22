Brompton lanza con Renfe un servicio de suscripción de sus icónicas bicicletas para los usuarios del tren

La marca de bicis plegables Brompton ha lanzado en España su primer servicio de suscripción. Lo ha hecho en colaboración con Renfe, para promocionar el uso de la bici en los trayectos de casa al tren y del tren al destino final, "facilitando la intermodalidad y reduciendo la dependencia del coche", indica la firma en un comunicado.

El servicio consiste en la entrega a domicilio de una bicicleta por 41 euros al mes para una suscripción de 12 meses, o de 49 euros si el compromiso es de 6 meses. El contrato también incluye el seguro contra robo y daños y una revisión anual completa. Una vez realizada la suscripción, Brompton se compromete a entregar la bicicleta en un plazo de tres a cinco días laborables.

Vagones repletos

Uno de los problemas que dificultan el uso de la bici para ir al tren en España, frente a países como Holanda, Dinamarca y Suecia donde su uso está generalizado, es la falta de aparcamiento seguro en las estaciones y el alto riesgo de robo. Además, en hora punta resulta muy difícil subir la bicicleta a unos vagones que ya circulan repletos de pasajeros. De aquí que esta marca haya considerado de forma avispada que su modelo de plegado rápido y formato compacto sea "ideal para el tren". Para las personas que se hayan convencido de esta forma de moverse para acudir al trabajo, a estudiar o realizar sus desplazamientos, la marca ofrece un bono de 200 euros para la compra de una bici nueva. Para las que no, promete una "devolución o cancelación sencilla".

Tercer país

Renfe participa en el lanzamiento dando a conocer la promoción a través de sus canales web y sus redes sociales para "facilitar la conexión entre el tren y otros modos de transporte, especialmente en los trayectos diarios".

España es el tercer país en el que Brompton lanza el nuevo servicio de uso de sus bicicletas por suscripción, después de que este mismo año lo haya lanzado en Francia y de su debut pionero el pasado ejercicio en Alemania.

La empresa británica produce cerca de 100.000 bicicletas plegables al año, creadas en 1975 por su inventor Andrew Ritchie.