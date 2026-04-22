Hasta siete horas de cola en Barcelona para acceder al informe de vulnerabilidad de la regularización: "Lo que quiero es trabajar bien"

El Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) de Barcelona, situado en la calle de Tarragona, ya ha empezado a emitir los informes de vulnerabilidad que muchos migrantes necesitan para acceder al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno. De momento, se trata de la única oficina municipal de la capital catalana que puede emitir este certificado y que, desde este mismo miércoles, no requiere cita previa para atender a los potenciales beneficiarios de la medida. Así, hay personas que, tal como ya sucedió en La Farga de L'Hospitalet a principios de esta semana, han decidido hacer noche junto al edificio para asegurarse la obtención del documento.

La afluencia ha sido tal que, como es habitual en colas de esta magnitud, ha hecho aflorar tensiones y conflictos que esta mañana han requerido la intervención de la Guàrdia Urbana y han retrasado durante largos minutos la apertura de la oficina, prevista para las 9.00 horas. "Tenemos tiempo para atender a todo el mundo, pero no a todo el mundo el primer día", ha asegurado la gerente de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Claris, que se ha desplazado hasta este punto del distrito de Sants.

1.000 personas

Claris ha asegurado que a primera hora se habían acercado al SAIER prácticamente 1.000 personas, cuando la capacidad de atención del centro es de unas 200 al día, en su horario habitual de 9.00 a 15.00 horas. De nuevo, tal como pasó en La Farga de L'Hospitalet, la gran afluencia se debía en parte a extranjeros que no están empadronados en Barcelona –y que, por lo tanto, no podrían acceder a ninguno de los documentos que se ofrecen en el SAIER–. Según Claris, representaban un 30% de las personas que estaban haciendo cola.

Es el caso de Morad, un joven marroquí que lleva 10 años en España, y que espera que este proceso sea el primero en el que poder estabilizar su situación. Ha llegado de Mataró, y asegura no estar empadronado en Barcelona, pero no ha encontrado otro modo de conseguir información sobre el procedimiento. Entre idas y venidas, ha estado esperando su turno desde las 10.30 horas de la mañana y a las 17.00 horas aún seguía esperando. "Lo que quiero es trabajar bien, si no, no esperaría tanto", asegura.

Cinco horas y sin comer

Algo menos de tiempo lleva esperando Julio Ramírez, originario de Perú. "Llegué a mediodía, y aquí sigo sin haber almorzado, cinco horas después", lamenta este albañil, que lleva ocho meses en España. Lo acompaña su hijo, que tras 10 años en el país ya ha regularizado su situación, y ahora quiere que su padre pueda volver a trabajar en lo que hacía en su Perú natal, donde trabajaba en la construcción de carreteras. "Lleva más de 30 años haciéndolo", explica.

Julio Ramírez, en la cola del SAIER, este miércoles / Marc Asensio Clupés / EPC

Ramírez sí que está empadronado en Barcelona y tiene muy claro qué viene a buscar al SAIER. "Este es el único sitio en el que me darán el certificado de vulnerabilidad, ya me lo ha dicho mi abogado", asegura, y añade que ya tiene listos para entregar su certificado de antecedentes penales y su empadronamiento. Además del SAIER, a partir del viernes también atenderán sin cita previa las Oficinas de Atención al Público (OAC) de la plaza Sant Miquel y de la Monumental. La semana que viene se añadirá al dispositivo una oficina específica en la calle Miquel Bleach, 24, en el barrio de Hostafrancs.

De momento, sin embargo, Ramírez tendrá que irse sin su certificado de vulnerabilidad. Ante el aluvión de peticiones, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido entregar únicamente 200 de estos informes, y el resto del día ha dado en mano citas para los próximos días con el fin de garantizar la atención a los que hoy se han quedado fuera.

Citas previas

Hacia las 17.30 horas, y tras cinco horas esperando en la cola, Mohamed Charaf ha conseguido cita para este viernes. Este joven músico marroquí lleva unos 10 meses en Barcelona. "Hasta ahora he ido tirando dando bolos en bodas argelinas y marroquís", explica Charaf, que espera poder seguir dando sus conciertos como autónomo.

Mohamed Charaf, tras conseguir cita previa para el viernes en el SAIER / Marc Asensio Clupés / EPC

Sin embargo, no todos han tenido la suerte de Charaf. Son tantas las personas que han recibido esta citación que, al menos durante la jornada del jueves, todas aquellas que lleguen sin ella no podrán ser atendidas. "Seguiremos dando citas cada día, de 200 en 200", ha avanzado la gerente Claris, que ha recordado que los usuarios de Servicios Sociales "lo tienen mucho más fácil si se ponen en contacto con su trabajadora social" para conseguir el informe.

De momento, el Ayuntamiento descarta establecer un sistema de cita previa electrónica para acudir al SAIER porque, precisamente, la idea es que se puedan regularizar aquellos que no tienen cómo acceder a dispositivos digitales. La cita previa sí es imprescindible, cabe recordar, para poder entregar los documentos requeridos para la medida presencialmente.