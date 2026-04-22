Activado un aviso rojo en el Ripollès ante una violenta tormenta acompañada de granizo y fuertas rachas de viento

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado un aviso rojo por tiempo violento en el Ripollès ante la formación de una intensa tormenta acompañada de granizo y fuertes rachas de viento que está descargando con fuerza en la zona. La entidad advierte que este fenómeno se extenderá hasta como mínimo las siete de la tarde este miércoles y podría ser potencialmente peligroso. También se han activado avisos de nivel naranja en el Berguedà y la Garrotxa ante los intensos chubascos detectados en la región que llegan acompañados de tormenta eléctrica. Protecció Civil reclama a la ciudadanía "precaución en los desplazamientos y actividades al exterior" mientras dure este episodio.

Es el tercer día consecutivo en que Catalunya se ve obligada a activar avisos por tiempo violento en las comarcas del Pirineo y Prepirineo. El lunes se activaron avisos rojos en Garrotxa, Berguedà, Bages y Osona. El martes, en el Berguedà. Y este miércoles en el Ripollès. En todos los casos el patrón ha sido el mismo. Tras unas mañanas relativamente soleadas y cálidas, por las tardes se han formado tormentas que han acabado descargando con mucha fuerza en las zonas de montaña. Durante la jornada de ayer, por ejemplo, en la localidad de Ribes de Freser el temporal dejó grandes acumulaciones de granizo que, según afirmaron los vecinos, llegaban hasta las rodillas. En la estación de Gisclareny, en el Berguedà, se acumularon un total de 26.6 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos.