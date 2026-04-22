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Asturias ya negocia con el Gobierno central la gestión de los horarios de los trenes de Cercanías

La delegada del Gobierno confirma que la Administración central está hablando con el Ejecutivo asturiano sobre el que sería el primer paso en una transferencia de competencias

Un fotomontaje con Óscar Puente y Barbón

Un fotomontaje con Óscar Puente y Barbón / LNE

Xuan Fernández

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El Gobierno del Principado ya negocia con el Ejecutivo central la gestión de los horarios de los trenes de Cercanías, un primer paso dentro de su objetivo de asumir competencias sobre el servicio en Asturias.

El Ejecutivo autonómico, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA y confirmó el propio presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, pretende asumir las competencias de las Cercanías para mejorar el servicio. La intención es, de primera mano, poder diseñar una malla horaria más competitiva y adaptada a las necesidades de los usuarios.

Según explicó este miércoles la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ese aspecto ya está en fase de diálogo. “Trabajamos desde el Gobierno de España en la malla horaria. El Principado planteaba la necesidad de implicarse más en los horarios y actualmente estamos trabajando en ello”, señaló. En cambio, sobre una transferencia total de competencias, apuntó que el Ejecutivo central “no tiene constancia oficial”.

Lastra realizó estas declaraciones tras visitar el Centro de Regulación de la Circulación de El Berrón junto al comisionado para las Cercanías en Asturias y Cantabria del Ministerio de Transportes, Antonio Berrios, y el alcalde de Siero, Ángel García.

Nuevos trenes y falta de material

Durante la visita, Berrios se refirió también a la llegada de los nuevos trenes de cercanías, cuya puesta en servicio se ha retrasado hasta 2027. “No tenemos novedad, lo cual es una buena noticia. El presidente de Renfe ya dio a conocer que los trenes se están fabricando y que enseguida se pondrán en pruebas. Todo eso se espera en este año; no hay ninguna mala noticia, al contrario”, afirmó. No obstante, admitió que “no hay trenes de sobra”, lo que dificulta sustituir unidades averiadas y genera incidencias en el servicio.

En paralelo, el Plan de Cercanías Ferroviarias de Asturias acumula ya obras finalizadas o en ejecución por valor de 586 millones de euros, el 31,6% de la inversión total prevista, que asciende a 1.848 millones. Esta inversión busca modernizar una red que ha incrementado notablemente su uso: de 6,3 millones de viajeros en 2019 a 10,5 millones en el último ejercicio, un 40% más.

Del total previsto, 1.520 millones se destinan a infraestructuras, 301 millones a material móvil y 63 millones a estaciones. Según los datos del Gobierno, la inversión movilizada alcanza el 70% del total si se suman los 727 millones en proyectos en marcha, mientras que los 571 millones restantes siguen en fase de planificación.

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Además, Berrios recordó que, tras la adjudicación por 18,1 millones de euros de la renovación integral de los túneles de Villabona, ya se prepara el inicio de los trabajos. Las obras obligarán a cierres alternativos de los túneles y a aplicar restricciones al tráfico ferroviario a partir del último trimestre del año.

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