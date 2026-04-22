El sector del ocio educativo advierte de que el boicot a las colonias provocaría "mínimo" 1.000 despidos: "Nosotros también somos educación"

Cada día que pasa crece el número de centros adheridos al manifiesto 'Aturem les sortides i les colònies'. Este miércoles por la mañana, 24 horas después de que el Consell Executiu aprobara el pago de 50 euros por noche -cifra que los docentes movilizados consideran de vergüenza- la lista de escuelas e institutos cuyos claustros han votado dejar de hacer salidas y colonias el próximo curso asciende ya a los 645; mientras las familias miran con impotencia una situación que no tiene visos de solucionarse de forma fácil ni rápida. Paneque aseguraba este martes en la rueda de prensa tras el Consell Executiu que el Govern no podía obligar a los docentes a ir de colonias, y que la decisión dependía de cada centro. Lo que puede hacer el Govern -proseguía la propia Paneque en la misma intervención pública- es "lo que están haciendo": desplegar el ‘acuerdo’ [firmado con CCOO y UGT y con el rechazo explícito de la mayoría de la mesa sindical).

Lo que le piden los sindicatos movilizados -que también este martes anunciaron nuevas huelgas para el mes que viene- es que el Govern reabra las negociaciones sobre las mejoras laborales (las recogidas en el citado acuerdo les resultan insuficientes). Si no lo hace -algo por el momento no parece dispuesto a hacer- los docentes están convencidos en cumplir su amenaza de no realizar salidas y colonias el próximo curso. Una campaña que quiere ser, por un lado, medida de presión para forzar una negociación pero, por el otro, quiere poner sobre la mesa que las colonias son "una responsabilidad enorme de 24 horas no reconocida".

Paneque responde que no puede obligar a los docentes a ir de colonias mientras el sector del ocio educativo pide al Govern que las salidas formen parte del currículum para convertirlas en obligatorias

Pep Montes, gerente de la Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec), no esconde su preocupación sobre el asunto. "La sociedad no es consciente de la gravedad de la situación, si el boicot sigue hacia adelante podríamos hablar de, mínimo, 1.000 personas que perderían su trabajo. Personas que trabajan en casas de colonias y que también ejercen como educadoras", sostiene Montes, quien señala que el sector del ocio educativo emplea a entre 4.000 y 5.000 trabajadores (con una importante parte estacional); de los que la mitad (unos 2.000) se dedican a las colonias escolares. "Si el sector cae al 50%, como ahora mismo están las reservas para el curso que viene, la mitad de estos, mínimo 2.000, se irían a la calle. Si no hay actividad, no les llamarán, y hablamos de unos 1.000 trabajadores; pese a lo que se dice, este es un sector formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas", prosigue el gerente de Acellec, quien todavía no se ha reunido con el Govern para abordar la cuestión pero ya ha llamado a las puertas de Economia, Presidència y Educació, y tienen concertadas reuniones en los próximos días.

Cambios legislativos

A ojos de Montes, parte de la solución pasa por establecer cambios legislativos para que las colonias -actividad arraigada, que ha formado parte de las infancias de generaciones de catalanes desde hace un siglo- pase a formar parte del currículum. Es decir, que dejen de ser optativas, como hasta ahora, para pasar a ser obligatorias.

Desde Acellec -que agrupa a la mitad del sector- ofrecen algunos datos. "El 80% de las casas de colonias son privadas y están en manos de pequeñas empresas. Solo con los socios de Acellec cada año se organizan colonias para 2.500 escuelas, 150.000 niños, con una facturación de 15 millones. "Como hablamos de pymes, la capacidad de resistencia es pequeña. Hay pequeñas empresas que si esta situación se consolida tendrán que cerrar, no hablamos de grandes corporaciones, esta acción está afectando al eslabón más débil del sistema educativo", alega Montes, quien recuerda que cuando un centro deja de ir de colonias, es muy difícil que vuelva a organizarlas.