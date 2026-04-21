Los vuelos 'vip' que traen material oncológico de Barcelona a Santiago y vuelven con pasajeros por 200 euros

Euroairlines ha encontrado en Galicia una fórmula singular para combinar transporte sanitario urgente y aviación comercial en una misma operación. La aerolínea española, fundada en Sabadell en el año 2000 y que el pasado ejercicio cumplió 25 años, opera actualmente cinco vuelos mensuales entre Barcelona y Santiago de Compostela, en los que traslada material médico altamente sensible —como plasma e isótopos destinados a pacientes oncológicos— y, en el trayecto de regreso, pone a la venta las plazas de su avión ejecutivo por alrededor de 200 euros.

Antonio López-Lázaro, CEO de Euroairlines / CEDIDA

“Euroairlines es una compañía aérea española que siempre ha operado con aeronaves no complejas, de hasta 19 pasajeros, y con cobertura en el sur de Europa y el norte de África”, explica su CEO, Antonio López-Lázaro, quien detalla que la empresa ha desarrollado actividad en mercados como Marruecos, Túnez o los archipiélagos españoles, además de destinos como Melilla. En este contexto, la compañía cuenta con certificación tanto para transporte de pasajeros como de carga, una dualidad que ha permitido articular este modelo híbrido en Galicia. “Dentro de la carga transportamos, por ejemplo, isótopos para hospitales, para enfermos oncológicos, que es un servicio fijo que estamos prestando en Santiago”, señala.

Productos perecederos

La clave de esta operativa reside en la urgencia del material transportado. Según subraya López-Lázaro, se trata de productos extremadamente perecederos, cuyo valor terapéutico disminuye con rapidez. “Son materiales muy complejos de fabricar y, por cada minuto que pasa, van perdiendo efectividad. Eso hace que el paciente se beneficie menos del tratamiento”, señala. Esta limitación temporal obliga a reducir al máximo los tiempos de transporte, lo que convierte al avión en una solución prácticamente imprescindible en determinadas rutas. “La península, radialmente está muy bien comunicada, pero perimetralmente muy mal. Todo el corredor cantábrico o incluso el mediterráneo no están bien conectados en tiempos cortos, y ahí es donde entra el aéreo”, añade.

Demanda en otros territorios

Actualmente, Euroairlines realiza cinco vuelos mensuales entre Barcelona y el aeropuerto Rosalía de Castro con este tipo de carga sanitaria urgente, procedente de proveedores y centros de producción ubicados en Cataluña. “El avión viene con una carga específica de material médico para hospitales, especialmente tratamientos vinculados a la oncología”, indica el CEO, quien añade que este tipo de servicio ya está generando demanda en otros territorios. “Ahora, por ejemplo, nos han pedido también en Santander. Son zonas donde no hay producción propia y necesitan este tipo de logística”, afirma.

Lejos de limitarse al transporte de carga, la compañía ha decidido aprovechar el trayecto de vuelta para introducir pasaje, configurando así un modelo que combina eficiencia operativa y oportunidad de mercado. “A la vuelta transportamos pasajeros, tanto hacia Girona como hacia Palma, dependiendo de la programación”, detalla López-Lázaro. Estos vuelos están ya calendarizados y abiertos a la venta a través de distintos canales, incluyendo la web de la compañía, agencias de viaje y metabuscadores.

Interés de pequeñas y medianas empresas

El perfil de cliente al que se dirige esta oferta es amplio, aunque la aerolínea ha detectado especial interés en el segmento de pequeñas y medianas empresas. “Estamos encontrando un nicho en pymes o en empresas que no son grandes corporaciones. Quizá no tienen acceso habitual a aviación ejecutiva, pero valoran mucho el tiempo”, apunta. No obstante, la propuesta también está abierta a particulares. “No necesariamente tiene que ser una empresa. Un cliente individual puede acceder perfectamente”, resalta.

Uno de los principales atractivos del servicio es precisamente el ahorro de tiempo frente a la aviación comercial convencional. “El proceso aeroportuario no tiene nada que ver. En lugar de pasar por una terminal grande, se utiliza una terminal ejecutiva, y eso cambia completamente la experiencia”, explica. En términos prácticos, esto se traduce en una notable reducción de los tiempos totales de viaje. “Desde que alguien aparca el coche hasta que está volando pueden pasar apenas 30 minutos. Es una diferencia enorme respecto a una aerolínea tradicional, no solo en vuelo, sino en el pre y el post”, afirma.

Flota propia con dos aeronaves

La operativa se realiza con una flota propia compuesta por dos aeronaves de pequeño tamaño, una de cinco plazas y otra de cuatro, aunque el modelo utilizado en esta ruta está certificado originalmente para seis pasajeros. “Hemos quitado un asiento para mejorar el confort y facilitar la circulación a bordo”, señala López Lázaro. Se trata de un avión ejecutivo equipado para ofrecer una experiencia funcional y cómoda, incluso en trayectos de trabajo. “Permite ir trabajando, tiene un aseo químico para cualquier eventualidad y ofrece una experiencia mucho más exclusiva”, añade.

El precio de los billetes, fijado en torno a los 200 euros, responde en parte a la propia estructura económica de la operación. “El transporte sanitario cubre una parte importante de los costes del vuelo, y el pasaje supone un ingreso adicional”, reconoce el CEO. Sin embargo, más allá de la rentabilidad, la compañía subraya también el componente de sostenibilidad. “Queremos optimizar al máximo todos los vuelos, ya sea con carga o con pasaje, y reducir la contribución relativa en emisiones. Para nosotros eso es importante”, señala.

Aumento paulatino de frecuencias

La evolución de la ruta ha sido progresiva, con un aumento paulatino de frecuencias en función de la demanda. “Empezamos con dos vuelos mensuales, luego pasamos a cuatro y ahora estamos en cinco. Está funcionando muy bien y en todos los vuelos tenemos pasajeros”, destaca López-Lázaro. En algunos casos, incluso, se concentran dos operaciones en una misma semana, lo que refleja el crecimiento de la actividad.

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La propuesta de Euroairlines introduce un modelo poco habitual en el sector aéreo: vuelos que nacen de una necesidad sanitaria urgente y que, en su retorno, se transforman en una alternativa de movilidad ágil y relativamente asequible. “Puede que volar vía Madrid sea más barato en algunos casos, pero los tiempos no tienen nada que ver. Este servicio te permite levantarte por la mañana y estar trabajando ese mismo día en Barcelona o en Palma”, concluye López-Lázaro.