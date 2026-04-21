Así suena ‘Alza la mirada’, la canción creada para la visita del papa León XIV a España

Hace tan solo unos días que se conocía el lema del viaje oficial del papa León XIV a España, que aterrizará la mañana del 6 de junio en Madrid. El Pontífice permanecerá en la capital hasta el día 9, cuando se trasladará a Barcelona.

Desde la capital catalana viajará a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife el día 11 y, al día siguiente regresará a Roma. Durante su visita al país, está previsto que oficie dos misas multitudinarias: una el 7 de junio con motivo del Corpus en Madrid y otra de despedida en Santa Cruz de Tenerife.

Más de 1.700 voces en el canto

'Alzad la mirada' es el lema y ahora se ha convertido en el himno del viaje del papa de Roma, con una ligera variación: 'Alza la mirada'. Y este jueves se ha presentado la canción.

Esta producción religiosa ha sido impulsada por Vivafe, una comunidad digital de música católica para jóvenes en España, que ha conseguido reunir a más de 1.700 voces voluntarias, grabadas de forma simultánea desde las cuatro sedes de la visita (la Catedral de la Almudena de Madrid, la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, la Catedral de La Laguna de Santa Cruz de Tenerife y la Catedral de Gran Canaria).

Un legado musical

Según Regnum Christi, un movimiento eclesial internacional de la Iglesia Católica, el himno ha sido compuesto por 11 compositores del grupo barcelonés Tuyo, como los curas Toño Casado, Jaime Salmonero, Marcos Ricbour y Javi Caño.

"El objetivo del himno es acompañar un momento histórico para la Iglesia en España y dejar un legado musical que pueda seguir vivo más allá de la visita", asegura Regnum Christi.

20 segundos en catalán

El himno tiene una duración de casi cinco minutos, donde durante unos 20 segundos se pueden escuchar frases en catalán: “Ell és la roca de la salvació. En ell confio i no tinc por”.

El título de la canción está inspirado en una cita del capítulo cuatro del Evangelio de San Juan 'Alzad la mirada', y se presenta como una invitación a la esperanza, la fe y la unidad.