VIDEO | Un ibis migrador hace una parada histórica en el Alt Empordà cuando la reintroducción apenas acaba de arrancar

El Alt Empordà ha vivido un episodio poco habitual y de gran valor para la conservación de la fauna con la llegada de Frigg, un ibis ermitaño que este domingo 19 de abril hizo parada de manera inesperada en las instalaciones del proyecto ampurdanés Torre d'en Mornau mientras completaba su viaje de retorno hacia el norte. La Fundación Alive, promotora del proyecto, subraya que se trata de la primera vez que un ejemplar de este circuito migratorio enlaza las poblaciones de Austria y Jerez con la nueva colonia que se está formando en los Aiguamolls.

La importancia del hecho crece porque esta visita llega en un momento en que el proyecto de reintroducción del ibis ermitaño en el Empordà es todavía muy reciente. Los primeros ejemplares destinados a establecerse en el parque natural de los Aiguamolls de l'Empordà llegaron en junio de 2025, en un grupo formado por 15 juveniles y 4 pollos procedentes de Jerez, y la primera liberación de este 2026 se hizo pública el 23 de marzo. Dicho de otro modo: la parada de Frigg se ha producido menos de un año después del arranque efectivo del proyecto y apenas un mes después de uno de sus pasos más decisivos.

Un visitante conocido

Frigg había participado el 2023 en la migración asistida del Waldrappteam, el programa austríaco que enseña la ruta migratoria a ibis jóvenes criados en cautividad. Fue uno de los ejemplares que aterrizó en Ordis acompañado con ultraligeros. Según explica Alive, el ave pasó después cerca de dos años en Cádiz, dentro de la órbita del Proyecto Eremita, antes de emprender de manera autónoma el retorno hacia el norte. Que ahora haya elegido hacer escala en el Empordà es leído por los impulsores del proyecto como una prueba que estas poblaciones reintroducidas pueden empezar a interconectarse.

Según la Fundación Alive, este es, precisamente, uno de los grandes objetivos de fondos del dispositivo ampurdanés: actuar como punto de conexión dentro de la estrategia europea de recuperación de una especie muy amenazada. Al aviario de Pau todavía hay ibis procedentes de Austria y de varios zoos europeos, a la espera de completar las siguientes fases de aclimatación y liberación, mientras la Fundación Alive trabaja para consolidar una población estable y autosuficiente en la zona. La escala de Frigg, por lo tanto, no solo tiene valor simbólico, sino que refuerza antes de tiempo la función que el proyecto quiere asumir dentro de esta red internacional de conservación.

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Además, la llegada del ejemplar ha obligado el equipo técnico a intervenir en la gestión de la alimentación, puesto que Alive describe a Frigg como "un individuo más veterano, con una conducta competitiva y con tendencia a monopolizar los recursos disponibles". Los responsables del proyecto quieren evitar que se haga dependiente de los puntos de alimentación suplementaria y, a la vez, favorecer que retome su ruta hacia Austria.