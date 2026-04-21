Un vecino de Moià hará el equivalente a 93 maratones en cinco meses por la ELA: "Quiero darles esperanza y correr por quien no puede"

La Ruta 66: ocho estados —Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California— y 3.940 kilómetros, el equivalente a 93 maratones en cinco meses. Este es el reto que afrontará el moianés Enric Casacuberta con el objetivo de recaudar el máximo de fondos en beneficio de la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls. Ayer, Can Comadran de Moià acogió la presentación oficial del proyecto, que comenzará en agosto y se alargará durante aproximadamente 150 días.

Tal como ya explicó a Regió7, Casacuberta es un apasionado de la Ruta 66, que ya ha recorrido un par de veces, siempre sobre ruedas. Ahora, sin embargo, se trata de un reto personal: "Sabía que el año del centenario era el 2026 y me propuse hacer un pequeño homenaje a los fundadores". Para que fuera todavía más especial, tal como merece la ocasión, al moianés se le ocurrió completarla corriendo, un hito inédito. La iniciativa ha cogido tanto impulso que ha sido reconocida como acto oficial del centenario y cuenta con el apoyo de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA).

Después de dos años de entrenamiento, el corredor saldrá de Moià el próximo 29 de agosto en dirección a Barcelona: "Quiero dar a conocer Moià y el Moianès". Para llegar a la capital catalana, Casacuberta hará dos etapas y, posteriormente, pondrá rumbo a los Estados Unidos. Antes de dejar Catalunya, será recibido por representantes institucionales en la Diputació de Barcelona, en el Consulado de los Estados Unidos y en la Generalitat.

Tal como señaló ayer durante el acto, lo que más le preocupa es la climatología y, sobre todo, el riesgo de sufrir una lesión. Aun así, las motivaciones superan con creces las dudas: "Lo hago para ayudar a la gente afectada por la ELA, para darles esperanza y correr por quien no puede hacerlo". De hecho, con este reto, Casacuberta quiere que se hable "mucho más de la enfermedad", conseguir el máximo de dinero y darle difusión.

En la presentación también participaron Anna Rigola, responsable de comunicación de la Fundació Miquel Valls; Jordi Extremera, entrenador de Cenit Girona, y Benito Nogales, representante de la FCA. Según Rigola, iniciativas como la del moianés contribuyen a la visibilización de la enfermedad.

En cuanto a la preparación física, Extremera explicó que, en el caso de Casacuberta, se gestiona a través de tres ámbitos: fisioterapia, entrenamiento y seguimiento médico deportivo. Las sesiones físicas, remarcó, "son bastante exigentes". Además, ahora que quedan pocos meses para el inicio, también recibe apoyo psicológico. El moianés empezará el reto con 61 años y lo acabará con 62. Según su entrenador, la preparación es compleja porque no se puede replicar exactamente lo que se encontrará sobre el terreno: "Tenemos que jugar con el volumen y encontrar el equilibrio".

"Que a la ELA le hagan mucho más daño las piernas que a ti"

Dionís Guiteras, alcalde de Moià, también intervino durante el acto: "El Enric es un pilar importante de la gente que trabaja en el Ajuntament de Moià. Ver a una persona cada día que te dice que quiere hacer un proyecto de estas magnitudes es muy bestia", confesó. El alcalde tampoco quiso olvidar a la Trinidad, una vecina del pueblo afectada por ELA, que ayer estaba presente en Can Comadran. Guiteras anunció, además, que, si la agenda se lo permite, viajará a los Estados Unidos para recibir a Casacuberta en Los Ángeles. "Tú no correrás contra nadie, pero sí que haces esto para conseguir un reto: que a la ELA le hagan mucho más daño las piernas que a ti", concluyó.

Para finalizar el acto, Aida Montoya, coordinadora de los Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, dirigió unas palabras a los asistentes: "La ELA es una enfermedad muy dura que transforma profundamente la vida de las personas que la sufren, pero también la de sus familias", aseguró. Por eso, "nos obliga, como sociedad, a no mirar hacia otro lado y a no dejar a nadie atrás".

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En este sentido, Montoya puso en valor el proyecto del moianés, "que ha decidido convertir este camino de casi 4.000 kilómetros en un altavoz global para hacer visible esta realidad y contribuir a la investigación y al apoyo de las personas afectadas". "Necesitamos personas como Enric, que deciden dar un paso adelante y convertir su esfuerzo en esperanza para muchas otras", añadió. Finalmente, cerró su intervención con un mensaje claro: "Mientras haya personas dispuestas a caminar o a correr por esta causa, mientras haya instituciones y entidades comprometidas y una sociedad que responde, habrá esperanza. Y hoy, esta esperanza recorre la Ruta 66".