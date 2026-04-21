Valencia recibe 2.268 solicitudes para el certificado de vulnerabilidad en tres días

Un proceso "chapuza", que se ha realizado "de espalda a los ayuntamientos, sin "planificación ni instrucciones claras". Así ha calificado la alcaldesa de Valencia, María José Cátala, el proceso de regularizacion extraordinaria que ha generado colas en los servicios municipales de los ayuntamientos de España.

Por ello, Cátala ha anunciado la inversión de un millón de euros para reforzar los servicios municipales y el del padrón. Ahora bien, la alcaldesa ha descartado la posibilidad de destinar parte de esta inversión a un servicio específico o destinado al proceso de regularizacion extraordinaria.

"Podría crear una oficina específica y alejada, por ejemplo en Feris Valencia, destinada a ese proceso pero hemos decidido reforzar todo el sistema con personal, sin hacer distinciones am proceso porque esto va a durar mucho tiempo. Por eso la inversión es para un año, y ya veremos luego", ha explicado Catalá.

La alcaldesa de València también ha asegurado que ha pedido explicaciones y aclaraciones al ministerio sobre el informe de vulnerabilidad, que luego se transformo en certificado, y que ha generado múltiples dudas en la gestión de este trámite.

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"Este ayuntamiento entiende que para emitir un certificado primero debe haber una solicitud", ha explicado. De ahí que las largas colas se centren donde hay registro de entrada (en los servicios centrales del padrón en el ayuntamiento y en las juntas de distrito), y no en las oficinas de los servicios sociales municipales. Esta situación es diferente en otros ayuntamientos que han decidido tramitar este certificado de otra manera.