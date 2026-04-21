Uno de cada cuatro niños catalanes termina la primaria sin el nivel lector esperado

En esencia, el mensaje es claro: no se trata tanto de comprar más libros a los hijos como de sentarse a leer con ellos. Una idea tan directa como incómoda para no pocas familias. "La lectura no aparecerá sola. Necesita tiempo, conversación y adultos que estén ahí", explica Marta López, directora de Lecxit, programa de Equitat.org [hasta hace dos días llamada Fundació Bofill] que desde hace más de una década promueve el hábito lector de los niños -especialmente de aquellos que parten de situaciones más vulnerables- que cuenta con una red de 300 "espacios Lecxit" (centros educativos, bibliotecas y entidades sociales) sostenidos por personas voluntarias en 150 municipios catalanes. López insiste así en que "la mejor manera de hacer crecer lectores es leer con ellos".

Partiendo de ahí, este Sant Jordi, Equitat.org anima a las familias a compartir momentos de lectura de calidad con niños y adolescentes a través de la campaña #JoRecomanoTemps.

El resultado catalán del último PIRLS era claro: mientras el global de España obtenía una puntuación de 522 puntos, 10 por debajo del promedio de la OCDE, en Catalunya esta cifra bajaba hasta 507

"Cuando un niño lee con alguien a su lado, no solo mejora la comprensión lectora: también construye confianza, curiosidad y pensamiento crítico", prosigue la directora de Lecxit subrayando el papel esencial de los adultos en el crecimiento de los hábitos lectores entre los más pequeños y la importancia del tiempo compartido alrededor de los libros en un contexto preocupante para la competencia lectora en el país en el que uno de cada cuatro niños termina primaria sin el nivel lector esperado, una situación que condiciona su futuro y sus oportunidades educativas.

Búsqueda del placer

La campaña #JoRecomanoTemps nace de la idea de darle una vuelta a aquello de que llega Sant Jordi y es el momento de recomendar lecturas. Eso ya lo hace todo el mundo, "y tiene que ser así"; recuerda López. Entonces, pensaron, ¿qué valor añadido aporta Lecxit? "Nuestra identidad es el tiempo que dedica un adulto a un niño para acompañarle en el descubrimiento del placer de la lectura. Un descubrimiento que surge del vínculo que se genera entre voluntario y niño, entre cuarto y sexto de primaria en el caso de los participantes en el programa, que es similar al que se genera en casa, o en el colegio, con la figura de los padrinos lectores, reflexiona la directora de Lecxit, quien también busca, con esta campaña, que las causas de Lecxit se las apropie la sociedad en general.

Los expertos recomiendan leer a los niños hasta que son mayores: leerles 'La historia interminable', aunque dediques varios meses, noche a noche, aprovechando el tirón que vuelve a tener a partir de 'Stranger Things'

La necesidad de dedicar tiempo a los niños para que se enganchen a la lectura interpela, de hecho, a las clases medias. "En un mundo de las hiperpaternidades, en el que las familias invierten mucho dinero y esfuerzo en sus hijos, a veces se olvida una acción que no cuesta dinero y que tiene un impacto tan grande como leerle a tus hijos", prosigue López, quien recuerda que es algo que puede hacerse hasta que los niños son grandes. Leerles 'La historia interminable', aunque dediques varios meses, noche a noche, aprovechando el tirón que vuelve a tener el cásico de Michael Ende a partir de 'Stranger Things'. Quizá perder diez minutos de sueño por ganar diez minutos de lectura compartida compense en la balanza.

A la cola de España y de Europa

Según el último estudio PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), -la evaluación internacional de comprensión lectora del alumnado de cuarto de primaria, 1 de cada 4 alumnos (25%) tiene un nivel bajo o muy bajo en comprensión lectora. Una prueba en la que los estudiantes catalanes de cuarto de primaria bajaron 15 puntos desde anterior edición (y se situaron a la cola de España, solo por delante de Ceuta y Melilla). Mientras el global de España obtenía una puntuación de 522 puntos, 10 por debajo del promedio de la OCDE, en Catalunya esta cifra bajaba hasta 507.

"No se aprende a leer libros difíciles leyendo solo libros fáciles"

La crisis de la lectura es honda y recorre todas las etapas educativas, también la enseñanza superior. No lo señalan solo evaluaciones como PIRLS o PISA (en cuarto de ESO). También lo ponen de relieve datos universitarios: en el curso 2023-2024, casi la mitad del alumnado de primero del grado de Educación Primaria de la Universitat de Barcelona suspendió la asignatura de catalán, a pesar de haber superado la selectividad y unas Pruebas de Aptitud Personal (PAP) que ese mismo año dejó fuera a cerca de la mitad de los aspirantes.

La guía 'La lectura literaria en primaria: orientaciones para la enseñanza de la literatura', publicada por el Departament d’Educació i FP en noviembre de 2023, recoge una idea central de Teresa Colomer: "no se aprende a leer libros difíciles leyendo solo libros fáciles". Concebido para orientar a las escuelas catalanas en la elección de los libros de sus bibliotecas, el documento advierte además de que no elegir -o dejar la selección en manos de los alumnos- también es una forma de elección, y la más desafortunada: los deja solos en el descubrimiento lector y relega ese aprendizaje al azar y a obras a menudo pobres y excesivamente planas. Acompañar a los niños es otra vez la clave. Acompañar en la elección y acompañar en la lectura.