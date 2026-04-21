La Universitat de Girona ganará 36 plazas de Medicina en cuatro años

La Facultad de Medicina de la Universitat de Girona (UdG) ganará 36 plazas en cuatro años, en el marco del despliegue del plan del Govern para incrementar la oferta de estos estudios en Catalunya. Según ha podido saber el Diari de Girona, la ampliación se hará de manera progresiva a partir del curso 2028-2029, con nueve plazas adicionales cada año hasta el 2031-2032, cuando el grado pasará de las 96 plazas actuales a 132.

El aumento se alinea con la estrategia impulsada por el Ejecutivo presidido por Salvador Illa, que prevé incrementar de manera global la oferta de Medicina en las universidades catalanas durante los próximos años. En una primera fase, el crecimiento se centra en centros privados a partir del curso 2026-2027, mientras que la expansión en las universidades públicas —como es el caso de Girona— llegará posteriormente.

Precisamente, el Colegio de Médicos de Girona ha alertado recientemente en este diario que ampliar plazas no garantiza, por sí solo, un aumento de profesionales al sistema sanitario catalán. La entidad sostiene que una parte significativa de los estudiantes que llegan de fuera acaban ejerciendo fuera del territorio una vez finalizan la formación, y defiende que el debate se tendría que centrar también al reformar el sistema de acceso al grado.

En cuanto al perfil del alumnado, en el caso de Girona se mantiene un porcentaje mayoritario de estudiantes procedentes de Cataluña. Del último curso analizado, 71 de los 96 alumnos provienen de Catalunya, mientras que 24 son del resto del Estado, es decir, un 25% del total y solo uno procede de fuera. Esto sitúa la UdG por debajo de la media catalana en cuanto a presencia de estudiantes otros territorios, uno de los puntos que ha generado debate en el sector.

El distrito único abre la puerta a una competencia más grande en determinados territorios que ofrecen grados que en otros puntos del Estado tienen menos plazas o que tienen universidades mejor valoradas.

Reto logístico de espacios

En paralelo a este crecimiento, la UdG afronta retos logísticos importantes. Los estudios de Medicina conviven actualmente con la titulación de Enfermería en el Campus Centro de la calle Emili Grahit, donde también está previsto que se incorpore el grado de Farmacia a partir del curso 2027-2028.. Esta situación obligará parte del alumnado a desplazarse a Montilivi para hacer prácticas por carencia de espacios disponibles.

La universidad ha hecho algunos movimientos para aligerar la presión, como la adquisición reciente de un edificio adyacente donde se ha trasladado la biblioteca, con el objetivo de ganar espacios docentes. Aun así, la solución definitiva no llegará hasta el traslado en el futuro Campus de Salud vinculado al nuevo hospital Trueta, proyectado entre Girona y Salt, que tiene que permitir concentrar los estudios sanitarios en unas instalaciones adaptadas al crecimiento previsto de estudiantes.