Estas son las razones para sumarte a la suscripción más flexible y personalizada de EL PERIÓDICO

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Nuestras suscripciones, además, responden de forma clara a una pregunta clave de la audiencia: ¿por qué suscribirse hoy en día a un medio? La respuesta pasa por ofrecer un modelo con más control, más contenidos – y de mayor calidad - y obtener más ventajas en una experiencia que se adapta a cada usuario.
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Contenidos exclusivos y nuevos formatos
EL PERIÓDICO ha reforzado su apuesta por la calidad del contenido que ofrece a sus lectores, con reportajes y análisis en profundidad, así como con formatos multimedia exclusivos que tienen por objetivo brindar una experiencia más completa.
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Experiencias culturales y pasatiempos
El servicio de suscripción se completa con el acceso a la Comunidad P+, que permite acceder a sorteos, descuentos y entradas para eventos y espectáculos, reforzando el vínculo entre el diario y la vida cultural.
Los suscriptores también pueden disfrutar de pasatiempos exclusivos como Pangramax, ¡Dadle! o el Sudoku, entre otros.
Una experiencia pensada para cada lector
Esta nueva suscripción convierte a EL PERIÓDICO en un producto con más personalidad, donde cada usuario puede escoger la experiencia informativa que prefiera y realmente necesite.
Ahora, además, EL PERIÓDICO ofrece una promoción especial del 40% de descuento, con una suscripción anual de 59,99 euros.
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