Estas son las razones para sumarte a la suscripción más flexible y personalizada de EL PERIÓDICO

En un momento histórico como el actual, estar informado es más importante que nunca. Y hoy en día es tan sencillo como tener un ‘smartphone’, una tablet o un ordenador a mano. EL PERIÓDICO cuenta con dos modelos de suscripción: la Básica y P + Digital. Esta última aúna lo mejor de la primera, pero con acceso a la Edición Impresa Digital con todos sus suplementos.

Nuestras suscripciones, además, responden de forma clara a una pregunta clave de la audiencia: ¿por qué suscribirse hoy en día a un medio? La respuesta pasa por ofrecer un modelo con más control, más contenidos – y de mayor calidad - y obtener más ventajas en una experiencia que se adapta a cada usuario.

Tú decides cómo informarte

P+ Digital da acceso completo a la web, pero también a la ‘app’ de EL PERIÓDICO y a la edición impresa en formato digital con todos sus suplementos. El usuario puede elegir el dispositivo desde el que consumir la información, sin limitaciones. Pero, además, la plataforma permite configurar aspectos como el tamaño de la letra, la tipografía, el flujo de lectura, traducir el contenido, escucharlo e, incluso, acceder a noticias geolocalizadas relevantes en su entorno.

Contenidos exclusivos y nuevos formatos

EL PERIÓDICO ha reforzado su apuesta por la calidad del contenido que ofrece a sus lectores, con reportajes y análisis en profundidad, así como con formatos multimedia exclusivos que tienen por objetivo brindar una experiencia más completa.

Información a medida

Los suscriptores de EL PERIÓDICO pueden seleccionar los temas que más le interesen y recibir las ‘newsletters’ que más se ajustan a ellos.

Nos importa lo que opinan los lectores

EL PERIÓDICO no solo ofrece información. Ser suscriptor significa formar parte de una comunidad participativa en la que se puede expresar opiniones y debatir sobre los temas que están generando más impacto social.

Experiencias culturales y pasatiempos

El servicio de suscripción se completa con el acceso a la Comunidad P+, que permite acceder a sorteos, descuentos y entradas para eventos y espectáculos, reforzando el vínculo entre el diario y la vida cultural.

Los suscriptores también pueden disfrutar de pasatiempos exclusivos como Pangramax, ¡Dadle! o el Sudoku, entre otros.

Una experiencia pensada para cada lector

Esta nueva suscripción convierte a EL PERIÓDICO en un producto con más personalidad, donde cada usuario puede escoger la experiencia informativa que prefiera y realmente necesite.

Ahora, además, EL PERIÓDICO ofrece una promoción especial del 40% de descuento, con una suscripción anual de 59,99 euros.