Las tormentas de verano amenazan la visibilidad del eclipse solar total del 12 de agosto

Las tormentas y la nubosidad propias del verano pueden complicar seriamente la observación del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno histórico que no se producía en la Península desde 1912. Así lo advierte un análisis del portal meteorológico eltiempo.es, que alerta de un riesgo elevado de visibilidad reducida en buena parte del recorrido.

El eclipse atravesará una franja que irá desde el norte hacia el Mediterráneo y afectará especialmente al noreste peninsular en las últimas horas del día. Sin embargo, las condiciones atmosféricas habituales en esta época del año juegan en contra.

El factor clave: la canícula

La fecha coincide con el tramo final de la canícula, el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 15 de agosto, considerado estadísticamente el más cálido del año. Según eltiempo.es, el 12 de agosto responde a un día "estival típico", con altas temperaturas y posibilidad de tormentas, sobre todo en zonas del interior y en el entorno del sistema Ibérico.

Los datos climatológicos reflejan además diferencias claras según la ubicación. En Oviedo, las temperaturas máximas rondan los 23 ºC y las precipitaciones se registran en casi uno de cada tres años. En Valladolid, las máximas ascienden hasta los 31 ºC, aunque solo llueve en el 6% de los años. Más al este, en Molina de Aragón (Guadalajara), las máximas se acercan a los 30 ºC y la lluvia aparece en uno de cada cinco años.

Nubes sin lluvia

La ausencia de precipitaciones no garantiza cielos despejados. El análisis de imágenes satelitales desde 2002 revela que en 15 de los últimos 24 años ha habido nubosidad de evolución en el sistema Ibérico, mientras que en unas 18 ocasiones se ha registrado nubosidad baja o de evolución en la zona del Cantábrico.

En muchos de esos casos, además, la nubosidad tiende a aumentar durante la tarde, justo cuando se producirá el eclipse. Esto implica que, incluso sin lluvias, las nubes pueden reducir "de forma notable" la visibilidad del fenómeno.

En los escenarios más adversos, con presencia de tormentas y nubosidad media y alta, la visibilidad sería directamente nula. El área más expuesta a este riesgo es el entorno del sistema Ibérico, mientras que en el Cantábrico la nubosidad baja tampoco asegura buenas condiciones.

El portal meteorológico subraya que en los últimos tres años, entre 2023 y 2025, se han registrado tormentas en el sistema Ibérico durante esas fechas. En 2025, en concreto, la visibilidad del eclipse habría sido "casi nula" en toda la franja de totalidad.

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Pese a estas incertidumbres, el eclipse del 12 de agosto forma parte de una serie de fenómenos astronómicos de carácter histórico para España, que vuelve a situarse bajo la franja de totalidad más de un siglo después.