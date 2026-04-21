¿Cuándo es la selectividad 2026 en Catalunya? Fechas y horario de los exámenes de PAU

El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya ha publicado ya las fechas, horarios y detalles de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de este 2026. Los exámenes de Selectividad, del que están especialmente pendientes los estudiantes de segundo de Bachillerato, tendrán lugar, en convocatoria ordinaria los próximos días 9, 10 y 11 de junio. La convocatoria extraordinaria será los días 2, 3 y 4 de septiembre.

Repasamos a continuación el detalle de estas fechas y de los exámenes.

Convocatoria ordinaria

Martes 9 de junio de 2026

08:30 – 09:00: Comprobación de datos del alumnado

09:00 – 10:30: Lengua Castellana y Literatura

10:30 – 12:00: Descanso

12:00 – 13:30: Lengua extranjera

13:30 – 15:00: Descanso

15:00 – 16:30: Coro y Técnica Vocal / Física / Fundamentos Artísticos / Geografía / Geología y Ciencias Ambientales / Literatura Dramática

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dispone siempre de 30 minutos adicionales por examen.

Miércoles 10 de junio de 2026

08:30 – 09:00: Comprobación de datos del alumnado

09:00 – 10:30: Historia / Historia de la Filosofía

10:30 – 12:00: Descanso

12:00 – 13:30: Análisis Musical / Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño / Ciencias Generales / Lengua y Cultura Latinas / Matemáticas

13:30 – 15:00: Descanso

15:00 – 16:30: Biología / Diseño / Funcionamiento de la Empresa y Diseño de Modelos de Negocio / Literatura Catalana / Tecnología e Ingeniería

Jueves 11 de junio de 2026

08:30 – 09:00: Comprobación de datos del alumnado

09:00 – 10:30: Lengua Catalana y Literatura

10:30 – 12:00: Descanso

12:00 – 13:30: Artes Escénicas / Dibujo Artístico / Lengua y Cultura Griegas / Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales / Movimientos Culturales y Artísticos

13:30 – 15:00: Descanso

15:00 – 16:30: Dibujo Técnico / Historia del Arte / Historia de la Música y la Danza / Literatura Castellana / Química / Técnicas de Expresión Graficoplástica

Tribunal especial de incidencias: 16, 17 y 18 de junio

Consideraciones generales

La duración de cada examen es de una hora y media.

Si te examinas de materias coincidentes (en la misma franja horaria), realizarás la prueba de manera continua sin salir del aula.

Para materias de la fase específica, debes presentarte 30 minutos antes de la primera prueba para comprobación de datos.

La comisión organizadora se reserva el derecho de modificar el horario si fuera necesario.

Convocatoria extraordinaria

La convocatoria extraordinaria es los días miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de septiembre. El horario y materias son idénticos a la convocatoria ordinaria. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dispone de 30 minutos adicionales por examen. En la convocatoria de septiembre no hay todavía fechas fijadas para el tribunal especial de incidencias.

Qué hacer ante incidencias el día del examen?

Si sufres una incidencia o enfermedad el día de la prueba, podrás examinarte una semana más tarde en el Tribunal Especial de Incidencias.

Incidencias aceptadas:

Enfermedad, accidente o indisposición: certificado de ingreso hospitalario o médico.

Defunción o ingreso hospitalario de urgencia de un familiar de 1º o 2º grado: certificado de ingreso hospitalario o de defunción.

Retraso por accidente de tráfico: certificado policial.

Retraso por incidencias en el transporte público: certificado del responsable del servicio.

Otras causas justificables, según valoración.

Deberás acreditar la incidencia ante la presidencia del tribunal donde realizas la prueba o en la Oficina de Acceso a la Universidad el mismo día de la incidencia o el día siguiente a primera hora, mediante una solicitud en la que deberás indicar: datos personales (nombre, apellidos, DNI y correo electrónico). Deben coincidir con los registrados en el Portal de Acceso a la Universidad. Motivo de la incidencia y documento acreditativo correspondiente.

Instrucciones el dia del examen

Presentar el documento identificativo (DNI/NIE/pasaporte o carta UE).

Seguir en todo momento las indicaciones de los vocales del tribunal.

Mantener silencio absoluto y comportarse de manera correcta durante los exámenes.

Dejar bolsas o mochilas donde indiquen los vocales del tribunal.

Ocupar siempre el asiento asignado al inicio de la prueba, salvo indicación contraria del tribunal.

No se permite la entrada de comida o bebida, excepto agua en botella transparente y sin etiqueta. Se exceptúa al alumnado con materias coincidentes en la segunda franja horaria.

Teléfonos móviles, smartwatches y otros dispositivos deben estar apagados y guardados. Su uso está prohibido y conllevará la anulación del examen.

Durante el examen, las manos deben estar visibles y los oídos descubiertos para evitar el uso de dispositivos auditivos no permitidos.

Dejar visible sobre la mesa solo el documento identificativo, los útiles permitidos y las etiquetas de identificación.

Los estuches para útiles deben ser transparentes.

No se puede escribir sobre las etiquetas de identificación.

Comprobar que los datos de las etiquetas coincidan con el registro del Portal de Acceso a la Universidad. Avisar de errores al personal vigilante.

Colocar dos etiquetas de identificación en el cuaderno de examen (una en la cara anterior y otra en la posterior), sin arrugas.

Los exámenes son anónimos; cualquier marca de identificación personal anula el examen.

No se puede usar lápiz, salvo materias autorizadas, ni tinta roja o verde. El bolígrafo debe ser permanente; no se permiten correctores ni marcadores fluorescentes.

Rellenar el formulario anónimo sobre la lengua de recepción de los enunciados y dejarlo sobre la mesa al inicio del examen.

Es obligatorio responder en la lengua correspondiente en los exámenes de lengua y literatura catalana, castellana y lengua extranjera; el resto se puede contestar en catalán, castellano o aranés.

Leer atentamente las instrucciones de cada examen antes de responder.

Los cuadernos incluyen hojas suficientes para respuestas, borradores y esquemas.

Se deben entregar siempre los exámenes, aunque estén en blanco.

Al finalizar, levantar la mano y seguir las instrucciones del personal para entregar el examen.

Si un alumno no se presenta o no entrega el examen, será calificado como NO PRESENTADO, anulando esa fase de la prueba.

No se puede salir del aula durante la primera hora de examen en ninguna franja horaria. Solo se permite salir acompañado por un vocal en caso de extrema necesidad.

Volver a las aulas con tiempo suficiente para iniciar los ejercicios siguientes (15 minutos).

Alumnos con materias coincidentes deben realizar los exámenes de manera continuada sin salir del aula.

Uso de calculadora permitido solo en materias específicas (Biología, Ciencias Generales, Dibujo Técnico, Dibujo Técnico Aplicado a Artes y Diseño, Diseño, Física, Funcionamiento de la Empresa y Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas a Ciencias Sociales, Química y Tecnología e Ingeniería). No se permite almacenar información ni escribir en la calculadora o funda. Incumplimiento anula el examen.

Se permite diccionario y apéndices gramaticales para Lengua y Cultura Griega y Latina; no se puede escribir sobre ellos. Incumplimiento anula el examen.

Si un alumno usa un dispositivo no autorizado o copia, será expulsado, calificado con 0 y la Comisión Organizadora decidirá posibles sanciones, incluso la anulación de toda la PAU.

El alumnado debe informar a la presidencia del tribunal de cualquier incidencia que pueda afectar el desarrollo de la prueba.