El propietario 'fantasma' que no aparece en los papeles: su ausencia bloquea durante 28 años la finalización de un edificio de 30 viviendas en Ingenio

La crisis económica de 2008 y el descalabro de la burbuja inmobiliaria pararon la construcción de muchas viviendas en Canarias. En Ingenio hay una promoción de un grupo de 30 dúplex repartidos en dos hileras enfrentadas, abandonados desde hace casi tres décadas y que están ubicados en la Avenida de Los Artesanos, una de las vías principales del municipio. La degradación de esta zona con obras desahuciadas desde la crisis se convierte con el paso del tiempo en un problema social y urbanístico crónico que afecta directamente a la calidad de vida de la vecindad de Ingenio y a la imagen del municipio.

El concejal de Vivienda y Servicios Sociales de Ingenio, Lucrecio Suárez, trabaja para desbloquear esa antigua promoción ubicada frente al centro de salud, que quedó abandonada. Suárez explica que se trata de “un proyecto muy antiguo que se quedó en tierra de nadie” cuando estalló la crisis financiera y que desde entonces se han sucedido cambios de titularidad entre entidades bancarias, Sareb y distintos propietarios privados, lo que ha generado un entramado documental muy complejo. Según el edil, el propio Ayuntamiento ha intentado localizar a uno de los titulares, pero existe al menos una parte de la promoción cuyo propietario ni siquiera aparece en los registros, lo que mantiene bloqueada cualquier actuación definitiva sobre el grupo de edificios.

El edil, que no descarta que haya personas residiendo de forma ilegal entre las construcciones abandonadas, señala que pese a estas dificultades la concejalía de Vivienda considera prioritario encontrar una salida para esta promoción, tanto por la imagen urbana que proyecta como por el potencial que tendría como nueva oferta residencial en un contexto de fuerte escasez de vivienda en el propio municipio y toda Canarias. Suárez recuerda que, por su configuración y origen, estas unidades no están pensadas como vivienda social, pero insiste en que podrían convertirse en una alternativa más para familias que buscan comprar vivienda en Ingenio, donde la demanda supera con creces la oferta disponible. Suárez está convencido de que, si se logra completar la promoción, las viviendas “se venderían de inmediato”, dada la presión de la demanda en la zona.

Empresas interesadas que fracasan en la búsqueda del propietario

El concejal confirma que incluso hubo hace unos años una empresa y un promotor privado interesados en culminar la promoción, que realizaron por su cuenta numerosas averiguaciones e incluso colaboraron con el Ayuntamiento en la búsqueda de los propietarios. Sin embargo, el proceso sigue atascado en el mismo punto. "Hay una parte en la que no conseguimos saber quién es el propietario para poder sentarnos a negociar una solución”, explica. Esa indefinición jurídica impide, de momento, articular una operación privada de finalización del edificio.

Ubicación de la urbanización.

Ante este bloqueo, Suárez afirma que el Ayuntamiento está analizando posibles vías legales para intervenir, incluida la opción de asumir municipalmente, con apoyo externo, la parte de la promoción cuyo titular se desconoce, siempre que el marco normativo lo permita. No descarta que el propietario haya fallecido o que la empresa titular haya desaparecido sin que hayan quedado claros los beneficiarios, lo que complica aún más el rastreo. “Llevamos cuatro o cinco años con investigaciones y no se ha conseguido nada, pero no nos rendimos; es uno de los objetivos de esta Concejalía”, recalca.

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El responsable de Vivienda admite que el expediente ni siquiera aparece claramente reflejado en el Registro de la Propiedad, probablemente porque la inscripción no llegó a completarse en su momento, por lo que el Ayuntamiento está recurriendo a la información de la banca y estudiando pedir apoyo a organismos como el Instituto Canario de la Vivienda y a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias para localizar a los titulares reales. Solo una vez aclarado quién es el propietario o, en su defecto, exploradas las vías legales para suplir esa ausencia, podría plantearse una solución definitiva, ya sea a través de promoción privada, eventual incorporación al parque público o fórmulas mixtas. Aún así, reconoce que difícilmente podrá resolverse en lo que queda de mandato, habida cuenta de que el Ayuntamiento ya acumula entre cinco y seis años de trabajo técnico y jurídico sobre este expediente.