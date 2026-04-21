Casi 28.500 docentes catalanes apuestan por mantener el pulso al Govern con nuevas huelgas en mayo

Ustec -de apellido, el sindicato mayoritario en la escuela pública catalana- ha presentado este martes los resultados de su segunda consulta organizada este curso, en esta ocasión para preguntar al conjunto del profesorado de la escuela pública catalana sobre si estarían dispuestos a seguir movilizándose y, no menos importante, cómo. El objetivo del referendo -impulsado junto a la CGT y La Intersindical- era confirmar el apoyo a su estrategia de "no terminar el curso con normalidad". La respuesta mayoritaria de los 31.600 docentes que han respondido la consulta, en un 90%, ha sido un sí a seguir movilizándose, y un 58% opta por hacerlo con un "modelo similar al de marzo, pero ampliando el número de días y repartiéndolos en más de una semana".

En principio, todas ellas parece que se plantearían durante el mes de mayo, aunque los sindicatos no anunciarán el calendario exacto de nuevas huelgas hasta los próximos días, cuando analicen con detalle los resultados. Unos resultados que no han querido hacer públicos con detalle (más allá de las dos cifras citadas) y que se antojan bastante inferiores a los de la primra consulta, la de marzo, en la que más de 40.000 docentes votaron contra el acuerdo con CCOO y UGT y a favor de seguir movilizándose (y así lo hicieron, com se vio durante una semana de calles llenas y aulas vacías).

El 'modelo de marzo' consistió en una huelga territorial de lunes a jueves -cada día en un servicio territorial distinto, de punta a punta del país- y una huelga general educativa el viernes en Barcelona; jornadas, todas ellas, marcadas por cortes de carreteras a primera hora de la mañana.

Plantón en la mesa sectorial

Este mismo martes, los sindicatos educativos Ustec, Aspepc y CGT Ensenyament han decidido no acudir a la mesa sectorial convocada por la conselleria. Y no solo no hacerlo a la mesa de este martes por la mañana, sino a no hacerlo mientras continúe el "bloqueo" de las negociaciones sobre las condiciones docentes. En un comunicado conjunto aseguran que ellos, como sindicatos convocantes de la huelga de marzo, aún esperan respuesta del Departament, "que sigue sin dar ningún paso adelante para negociar con la mayoría sindical" sus demandas.

Un 58% de los docentes que han respondido opta por seguir con un "modelo similar al de la huelga descentralizada de marzo, pero ampliando el número de días y repartiéndolos en más de una semana"

Critican que la conselleria les haya convocado a una mesa ordinaria para tratar cuestiones de funcionamiento ordinario "como si no hubiera pasado nada", algo que califican de menosprecio hacia todos los docentes catalanes.

Pacto "completamente invalidado"

Aseguran que el pacto ha sido rechazado tanto por la representación mayoritaria sindical como por la mayoría del profesorado (como se vio en las calles durante las huelgas de marzo): "Es un pacto que ha quedado completamente invalidado y no es aceptable que continúe la posición de bloqueo del departament". Por último, exigen al Govern que escuche a los docentes, que se abra un nuevo marco de negociación con las organizaciones que no han secundado el pacto, y que se traten los puntos de mejora de sus condiciones laborales, e insisten en que "mientras dure esta situación, este curso no acabará con normalidad" (como han votado en la consulta).

Los sindicatos de la huelga han decidido en bloque no volver a la mesa sectorial "ordinaria" mientras continúe el "bloqueo" de las negociaciones sobre las condiciones docentes

El Govern responde lo que lleva meses haciendo: defendiendo el acuerdo y empezando a desplegarlo. Este martes ha aprobado en el Consell Executiu los 50 euros por noche durante las colonias y el incremento del 8,5% del complemento específico (los sindicatos de la huelga piden que sea del 100%). Mejoras que a ojos de no pocos docentes son interpretadas casi como una provocación.

De las colonias a la selectividad

Al margen de las huelgas, el sindicato Professors de Secundària (Aspepc) -de apellido, el sindicato mayoritario en secundaria-, a favor de seguir con las huelgas pero al margen de la consulta, ha publicado una batería de acciones ya en marcha en cientos de centros, que van desde renunciar voluntariamente a ser correctores de las PAU (el periodo de renuncia es del 7 al 14 de mayo) hasta "impulsar que el claustro vote a favor del manifiesto contra la obligatoriedad del Trabajo de Investigación (TDR) de Bachillerato.

Otras de las medidas recopiladas por Aspepc son que el claustro se niegue a hacer salidas, colonias, intercambios o viajes de fin de curso a partir del próximo curso, medida a la que ya se han sumado más de 600 escuelas e institutos, pese a los 50 euros por noche aprobados por el Govern, cifra que el profesorado considera "ridículo".

Paralización de todo tipo de actividades lúdicas fuera del horario laboral: graduaciones, fiestas y salidas de fin de curso, etcétera.