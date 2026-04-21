Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cáncer colonJubilaciónJordi PujolNestléBebé maltratadoHomeopatíaCamp NouBarcelonaGuerra Irán
instagramlinkedin

Salud

Muere una niña de 5 años por posible meningitis en Málaga

Se están realizando las pruebas correspondientes para determinar origen y tipo

Hospital Materno Infantil de Málaga.

Hospital Materno Infantil de Málaga. / Europa Press

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una niña de 5 años residente en el municipio malagueño de Vélez-Málaga ha muerto debido a una posible meningitis, cuyo origen y tipo aún se está determinando, según han confirmado fuentes sanitarias.

Así, en relación con la muerte de esta niña, que fue trasladada al Hospital Materno Infantil, desde la Consejería de Salud han indicado que se están realizando las pruebas correspondientes para determinar las causa definitivas de la muerte.

Noticias relacionadas

Mientras, se han llevado a cabo los trabajos de profilaxis necesarios en todo el entorno de la menor para prevenir posibles contagios, para lo que se ha contactado con el entorno familiar y escolar a tal efecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
  4. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  5. Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
  6. Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
  7. Encuesta CIS: El PSOE se dispara a máximos de la legislatura, el PP se estanca y Vox pierde fuelle
  8. El clítoris al descubierto: un nuevo estudio detalla su compleja red nerviosa y sus implicaciones en la salud de la mujer

Los eclipses solares totales enmudecen a las ciudades: así registraron los sismógrafos el silencio urbano

Los eclipses solares totales enmudecen a las ciudades: así registraron los sismógrafos el silencio urbano

El Govern aumenta 50.000 plazas extras para aprender catalán ante la regularización de inmigrantes

El Govern aumenta 50.000 plazas extras para aprender catalán ante la regularización de inmigrantes

VIDEO | Un ibis migrador hace una parada histórica en el Alt Empordà cuando la reintroducción apenas acaba de arrancar

VIDEO | Un ibis migrador hace una parada histórica en el Alt Empordà cuando la reintroducción apenas acaba de arrancar

La Audiencia de Madrid confirma que llamar "secta destructiva" a los Testigos de Jehová no es delito, aunque sea "molesto e hiriente"

La Audiencia de Madrid confirma que llamar "secta destructiva" a los Testigos de Jehová no es delito, aunque sea "molesto e hiriente"

Catalunya activa de nuevo un aviso rojo por tiempo violento en el Berguedà ante una intensa tormenta cargada de granizo

Una oenegé denuncia racismo e identificación étnica sistemática en la acción policial en Catalunya

Una oenegé denuncia racismo e identificación étnica sistemática en la acción policial en Catalunya

Del carruaje al bus eléctrico: un libro repasa un siglo de evolución del transporte público en las carreteras de Catalunya

Del carruaje al bus eléctrico: un libro repasa un siglo de evolución del transporte público en las carreteras de Catalunya

Los preservativos de marcas como Durex podrían subir de precio hasta un 30% por la guerra en Oriente Medio

Los preservativos de marcas como Durex podrían subir de precio hasta un 30% por la guerra en Oriente Medio