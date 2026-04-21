Muere una niña de 5 años por posible meningitis en Málaga

Una niña de 5 años residente en el municipio malagueño de Vélez-Málaga ha muerto debido a una posible meningitis, cuyo origen y tipo aún se está determinando, según han confirmado fuentes sanitarias.

Así, en relación con la muerte de esta niña, que fue trasladada al Hospital Materno Infantil, desde la Consejería de Salud han indicado que se están realizando las pruebas correspondientes para determinar las causa definitivas de la muerte.

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Mientras, se han llevado a cabo los trabajos de profilaxis necesarios en todo el entorno de la menor para prevenir posibles contagios, para lo que se ha contactado con el entorno familiar y escolar a tal efecto.