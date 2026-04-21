Convocada una huelga en educación infantil para el 7 de mayo en toda España

CCOO ha convocado una huelga en el primer ciclo de educación infantil (0-3 años) del 7 de mayo y ha anunciado una manifestación el 23 de mayo frente al Ministerio de Educación y FP para protestar contra el "abandono" de este ciclo. Coincide con una convocatoria similar lanzada por CGT, informa Europa Press.

"Aprovecho para hacer un llamamiento también a las familias, que han de ser partícipes de esta lucha porque son sus hijos los que están en estas escuelas infantiles sin tener un modelo que asegure esa calidad también al estudiantado", ha lamentado la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Teresa Esperabé.

Así se ha expresado en una rueda de prensa en la que han demandado a Educación y a los grupos parlamentarios que incluya este ciclo en el proyecto de ley de ratios y jornada lectiva, aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros. "No puede ser que regule las ratios y las baje, y nos felicitamos por ello, pero en cambio no incluya a esta tapa educativa tan importante", ha lamentado Esperabé.

Asimismo, ha pedido a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, "que tienen la capacidad y la competencia para hacerlo", "la pareja educativa, los apoyos educativos" y "más oferta pública para poder dar respuesta a todo el alumnado".

A las patronales, les ha solicitado que "reflexionen". "Hay una idea clara, con las mismas funciones y la misma carga de valor, hemos de tener los mismos salarios y eso no está pasando. Pedimos que progresivamente se equipare a las trabajadoras del sector público con las que trabajan en titularidades privadas", ha indicado.

Por último, ha instado al Ministerio a trabajar en la orientaciones que reciben los jóvenes en los centros educativos cuando acaban su formación y deciden dedicarse a la Educación infantil para animar a más hombres a trabajar en el sector.

"Que orienten también a los chicos a que vayan también a estos ciclos formativos. Sólo cuando el 50% de los hombres estén de educadores, de maestros, de todo el personal que necesitan estas escuelas infantiles, ese día habrá paridad y ese día empezará a funcionar mejor el modelo educativo", ha recalcado.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Lucho Palazzo, ha apuntado a que hay "una simetría muy grande entre las CCAA". "Tengo que poner el acento en que las condiciones laborales de esta gente también tienen deficiencias y también tienen peticiones conjuntas en esta plataforma", ha indicado.

En este sentido, ha apuntado a la bajada de ratios, la pareja educativa, la mejora en general de las condiciones laborales y en concreto la ampliación de la red pública de gestión directa, la clasificación de las técnicas de educación infantil al grupo B y su correcta clasificación profesional y la ampliación de pantillas.

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"No podemos asumir la atención de niños y niñas con necesidades especiales si no hay garantías de que haya personal suficiente, por lo tanto esto se traduce en el ámbito público directamente a una mayor oferta de plazas en las convocatorias de ofertas de empleo público", ha señalado.